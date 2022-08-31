台中下雨67天發生3236件車禍　比去年同期增加2127件

▲▼台中警方統計，今年上半年雨天發生車禍比起去年同期多了2127件。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市這幾天傍晚都會下起強陣雨，部份低窪地區還積水盈尺，下雨雖然消除暑氣，卻也因視線不良帶來高車禍率，台中市交通大隊統計分析今年上半年車禍件數，67天雨天發生3236件，去年上半年，32天雨天，發生1109件，高出2127件，天氣狀況是馬路安全隱患的重要因素之一，值得用路人多加注意。

台中警方統計今年1至6月上半年雨天有67天，發生死傷交通事故件數有3236件，平均每天48.3件；去年上半年，雨天32天、1109件、平均每天34.66件，隨著下雨天數增加，案數也大幅增加。

交通大隊表示，道路會因下雨變得濕滑、駕駛視野不佳、前方標誌標線難以辨識，尤其機車族遇標線、水溝蓋、積水處容易失控打滑，應握緊龍頭把手慢行通過，以免行車不穩發生自摔。

此外，雨天也常發生「水漂現象」，就是車輛車速過快導致路面積水來不及順著胎紋排開，使得車輛頓時失去抓地力，而依慣性方向滑出，要避免發生水漂，駕駛人應時常檢查輪胎胎紋深度及胎壓是否正常，如遇上水飄而打滑時別慌張，只要立即放開油門，勿急踩煞車、緊握方向盤，讓車輛穩定向前自然減速直至恢復控制為止。

交大還建議，有一些小技巧可以協助駕駛人提升雨天行車安全，像是汽車駕駛人可以開冷氣、除霧器或噴除水劑，維持照後鏡及車窗的良好視野；機車騎士可考慮在安全帽面罩上使用防雨霧噴劑及在照後鏡上使用防雨霧貼膜，這些都可以大大提升視野清晰度，提前應變道路前方狀況。