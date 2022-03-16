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社會 社會焦點 保障人權

30天開出6863罰單進帳411萬　台中「最搶錢路口」曝光

▲▼台中警方在北區五岔路口實施科技執法，短短30天開出6863罰單，進帳411萬元。（圖／警方提供）

▲台中警方在北區五岔路口實施科技執法，短短30天開出6863罰單，進帳411萬元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方為維護用路人安全，減少交通事故發生，上月16日起在北區五岔路口（三民、崇德、五權、錦南街口）設置多功能科技執法設備，截至3月16日已開出6863張罰單，為公庫進帳411萬元，其中以未依規定標線標誌行駛最多，呼籲民眾依規定開車，別跟荷包過不去。

▲▼台中警方在北區五岔路口實施科技執法，短短30天開出6863罰單，進帳411萬元。（圖／警方提供）

目前各路口的測速器，不是抓闖紅燈，就是抓超速，但如果紅燈右轉、要左轉時沒有先駛入內側車道、要右轉時沒有先駛入外側車道，新設置的科技設備一樣能拍下開單，台中警方上月16日至3月16日在北區五岔路口，短短1個月就開出6863張罰單，以罰單最低600元計算，就為政府「貢獻」了411萬元。

▲▼台中警方在北區五岔路口實施科技執法，短短30天開出6863罰單，進帳411萬元。（圖／警方提供）

警方表示，以「在多車道左（右）轉彎，不先駛入內（外）側車道」違規態樣最多，而該項違規又以三民路往北方向居多，提醒市民朋友在臨近路口前有設置警示標誌及告示牌面，讓駕駛人在適當距離內能清楚辨識該路口有偵測違規執行取締，不依標誌標線號誌指示行駛，可處駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰，闖紅燈可處駕駛人1800元以上、5400元以下罰鍰。

同樣統計的期間，向上路6段區間測速取締超速135件、發生全般事故7件與前期相較減少6件；台61線區間測速取締超速278件，發生全般事故13件與前期相較減少4件，顯見科技執法確實能夠有效減少交通事故，民眾如果超速違規之最高車速達110公里/小時，依道路交通管理處罰條例規定，可處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰；超過速限60公里以上屬於危險駕駛，可處駕駛人6000以上、24000元以下罰鍰。

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