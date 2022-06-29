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駕駛必看！科技執法減少2成6交通死傷　台中再增3處...地點曝光

▲▼台中警方在北區五岔路口實施科技執法後，減少2成6交通死傷案件，因此再增3處，預計9月開罰。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中警方實施科技執法後，減少2成6交通死傷案件，因此再增3處，包括東區建成振興路口、和平區台8線、台74線快速公路大里段，預計9月開罰。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口是一處五岔路口，警方統計該路口去年共發生185件交通事故，全市肇事路口之首，為杜絕事故發生，今年2月就裝設具有多功能照相取締的科技執法裝置，果然啟用2天就開單逾40萬元，短短1個月就進帳411萬元，不過該路口死傷交通事故件數也減少2成6，防制成效顯著，因此警方再新增3處，連和平山區也有，預計9月起開罰，呼籲民眾小心駕駛，以免傷了荷包。

▲▼台中警方在北區五岔路口實施科技執法後，減少2成6交通死傷案件，因此再增3處，預計9月開罰。（圖／警方提供，下同）

民眾開車若是紅燈右轉、跨越雙白線，或是機車騎到斑馬線，一般是不會被監視器拍下，目前設備只能拍到闖紅燈和超速，有鑑於民眾因此心存僥倖，台中警方在今年2月16日，在北區三民、崇德、五權、錦南街口的五岔路口，裝設首座具有多功能照相設備的科技執法，啟用2天就拍到675件違規，其中6成以上都是未依規定車道行駛，隨便跨越雙白線等，紅單超過40萬元；實施1個月開出6863張罰單，為公庫進帳411萬元。

▲▼台中警方在北區五岔路口實施科技執法後，減少2成6交通死傷案件，因此再增3處，預計9月開罰。（圖／警方提供，下同）

警方統計，該五岔路口死傷交通事故件數減少2成6，防制成效顯著，因此已選擇增設3處，包括東區建成振興路口、台74線快速公路大里段，連和平山區台8線也有，目前已裝妥正進行測試，預計9月開始開罰，3處地點如下：

一、東區建成振興路口

該路口有建成路、振興路、大興街、忠孝路、進德路，是一處不對稱七岔路口，因鄰近台鐵、台74線、通往太平及大里，每遇尖峰時間，七岔路口的多時相號誌致使車流回堵，違規頻傳，由於該路口面積大且非對稱線型，員警很難攔查取締或逕行舉發，於是實施科技執法，加強取締「闖紅燈」、「不依標誌標線指示行駛」等。

二、和平區台8線

台8線為中部橫貫公路，自東勢銜接和平，亦可通往南投、花蓮，沿途風光明媚，鄰近有谷關溫泉、雪山風景區等，由於山區車少，沿線常有車輛貪快而跨越雙黃線超車，及逆向行駛，因此在台8線17.1K近實踐橋處設置，加強取締「跨越雙黃線」。

三、台74線快速公路大里段

台74線快速公路大里段銜接國道3號交流道，鄰近工業區，尖峰時刻車流量大，部分車輛為貪快，常有跨越槽化線爭道行駛，以及大型車輛占用內側車道等違規行為，因此在該路段設置AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等科技設備，加強取締「大型車違規佔用內測車道」、「跨越槽化線」。

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