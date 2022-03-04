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台中警取締421件少年無照騎車　受罰家長讚：這張罰單有意義

▲▼台中警方取締421件少年吔無照騎車，受罰家長還稱讚這張罰單有意義。（圖／警方提供）

▲▼台中警方取締421件少年吔無照騎車，受罰家長還稱讚這張罰單有意義。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

青少年常利用寒假或是周休相約騎車出遊，即使無照依然不顧安全，台中市警方在42天的專案勤務中，共取締421件少年吔無照駕駛汽機車，平均1天10件，發生事故則有110件，一名不願具名的家長就向警方表示，這張罰單非常有意義。

▲▼台中警方取締421件少年吔無照騎車，受罰家長還稱讚這張罰單有意義。（圖／警方提供）

台中警方為防制青少年無照駕駛汽機車導致交通事故，從1月18日至2月28日積極取締無照駕駛，42天共取締421件，因為無照而發生的交通事故則有110件，與前期（110年12月8日至111年1月17日）相較，取締368件，發生交通事故則有168件，顯示強力取締有效防制車禍發生。

交通警察大隊指出，將持續針對高中職校園周邊道路，以及青少年易聚集場所，加強攔查違規與無照駕駛，並且提醒家長多關注未成年子女在外狀況，絕不要讓青少年無照駕駛汽機車，不但造成自己及其他用路人危險，若發生交通事故，車輛保險也無法理賠，青少年及其監護人都會受罰。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例第21條，青少年若無照駕駛汽機車，可處6千元至12000元，並當場禁止駕駛，若是家長知情不阻止，一樣受罰且還要參加道路交通安全講習。

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