228連假酒駕大執法　台中警3天取締99案70人公共危險罪送辦

▲▼台中警方在228連假執行酒駕大取締，3天法辦70人。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方全面防堵酒駕情事發生，228連假3天動員近百名警力，針對餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，實施高強度取締，3天共取締99件、其中70人超標依公共危險罪嫌移送法辦。警方呼籲酒駕刑責已加重，酒駕若致人於死，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

警方從去年12月1日起至今年2月28日，實施為期3個月的「掃除醉犯」酒後駕車專案勤務，台中投入警力4萬3870人次，取締酒駕1791件、移送法辦1112人，因酒駕而造成的交通事故為41件、死傷39人，與去年同期比較減少30件、減少死傷33人，顯見防制酒後駕車事故已有成效。

警方表示，新修正的刑法中，對於酒駕初犯的處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

至於酒駕累犯也從5年內延長為10年內第二次以上，而且公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；對於酒駕者年滿18歲的同車乘客，處罰6000元以上、1萬5000元以下罰緩；如果酒駕、毒駕或拒測，將吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡者得沒入車輛。

交通警察大隊大隊長徐坤隆表示，正適逢228連續假期，為了避免「報復性酒攤」衍生酒後駕車情形，警方不但在228連假強力取締，已製作6000張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供代駕服務業者的聯絡方式，並載明最新酒駕罰則修正重點，呼籲民眾酒後務必指定代駕，亦可下載各式叫車app，切勿冒險酒駕。