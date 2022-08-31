曾斷言鄭寶清「不會選」失準　沈富雄「90度鞠躬道歉」：深感羞愧

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前民進黨立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，擬在9月1日正式登記參選，為桃園市長選情增添變數。曾經斷言鄭寶清不會投入桃園市長選戰的前立委沈富雄30日在節目上90度鞠躬道歉，表示為過去言論深感羞愧，「真的非常抱歉，真的是我的錯誤。」

前新竹市長林智堅過去陷入論文案風波多日，儘管民進黨主席、總統蔡英文曾對黨內宣示要挺林智堅，但選對會在12日中午臨時召開會議決議「換堅」，林智堅下午隨即在黨秘書長林錫耀陪同下召開記者會，並宣布改由鄭運鵬接棒參選。

對此，有意爭取參選桃園市長的鄭寶清透過臉書發出一張上頭寫著「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」圖卡，當時盛傳鄭寶清有意脫黨參選。針對鄭寶清是否參選桃園市長，沈富雄16日在節目《少康戰情室》表示，鄭寶清55%可能選、45%不會選。

沈富雄解釋，由於鄭寶清正經八百地從最初初選，一路選到現在，卻未被提名而滿腹委屈，「沒有選，人鬱悶，到死都不爽快」，致使鄭寶清萌生參選的念頭。

然而，沈富雄認為，鄭寶清若投入桃園市長選舉，恐怕花了錢、勞師動眾，仍然不會當選，還會在綠營內留下罵名、沒人誇獎，故鄭寶清參選可說是不值得。加上當前鄭運鵬氣勢沒上來，鄭寶清此時若參選，等同搶走鄭運鵬支持者。

因此，沈富雄當時分析，綜合來看，沒有誘因與甜頭促使鄭寶清參選，研判鄭寶清不會選。如今，鄭寶清27日正式於《董事長開講》粉絲見面會宣布投入桃園市長選舉。

沈富雄30日在節目《少康戰情室》談及此事時說，他不小心上了別人的當，一時間未能察覺。當時斷言鄭寶清不會選，是因為自己站在理性的角度分析，認為鄭寶清不會選，現在犯了這樣的錯誤他深感羞愧。語畢，沈富雄從座位上站起90度鞠躬道歉，「真的非常抱歉，真的是我的錯誤。」

▼曾經斷言鄭寶清不會投入桃園市長選戰的前立委沈富雄30日在節目上90度鞠躬道歉。（圖／翻攝自節目《少康戰情室》）

