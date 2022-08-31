白橘心結？宋楚瑜缺席黃珊珊登記　柯文哲：關係複雜「一定有壓力」

記者袁茵／台北報導

2022九合一選戰倒數87天，親民黨籍的前台北副市長黃珊珊以無黨籍身分投入台北市長選戰，31日正式登記參選，但只見親民黨主席宋楚瑜今陪同黨內基隆市議員參選人登記，未到台北市支持黃珊珊。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲回應，宋楚瑜與民進黨、國民黨蔣家都有關係，在複雜關係下，一定會有壓力。

▲柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」活動。（圖／台北市政府提供）

柯文哲31日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」活動，被問到宋楚瑜今日未到場挺黃珊珊，是否因為柯文哲的因素？柯文哲表示，每個人在世上有各種關係，蔡英文當總統，宋楚瑜是亞太經濟合作會議（APEC）代表，表示與綠營也有關係，加上宋楚瑜也曾在國民黨內，曾當過已故前總統蔣經國的秘書，所以也和蔣家有關係。

柯文哲提及，而宋楚瑜也跟黃珊珊關係要好，在這種關係複雜的情況下，一定會有壓力，「我常常說活在世上不要給別人壓力，他方便就好，我的態度就是這樣，所以我覺得宋楚瑜現階段不想表態很正常。」

媒體追問，會不會為了黃珊珊拜訪宋楚瑜，與對方修補關係？柯文哲說，「當然，我會拜託他，沒問題。」最近沒有跟宋楚瑜見面，但都有聯絡，「我們當然會努力爭取他的支持。」還有90天，什麼事都可能發生。