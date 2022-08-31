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ET民調／桃園四腳督！張善政領先鄭運鵬9％　鄭寶清入戰局各吸2％

▲高雄韓國瑜選前之夜，副總統候選人張善政助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022桃園市長選舉戰況，隨著前新竹市長林智堅因論文抄襲案而退選，民進黨確定改由立委鄭運鵬接棒，迎戰國民黨的張善政與民眾黨的賴香伶。根據《ETtoday新聞雲》民調，若年底大選為藍綠白三人對決，張善政支持度以39.3％微幅領先鄭運鵬支持度30.3％，賴香伶則為10.8％，而要是民進黨籍前立法委員鄭寶清加入戰局，其支持度為7.9％，張善政的支持度則下滑至36.8％，仍贏過鄭運鵬的28.5％。

桃園若三人對決，張善政領先搶36.3％中間選民選票

與《ETtoday新聞雲》前次調查（2022年5月）結果相比，賴香伶支持度無明顯變化，張善政支持度從35.6％提升3.7％至39.3％，鄭運鵬支持度從26.3％提升4.0％至30.3％，兩人支持度差距維持在9個百分點。

▲▼2022桃園市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲▼2022桃園市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

進一步進行交叉分析後發現，在不同性別與年齡中，張善政支持度以男性、50歲以上族群相對較高，領先鄭運鵬的幅度都在一成五以上；而20-39歲則是鄭運鵬相對具有優勢的年齡層，特別是20-29歲，支持度領先張善政9.7個百分點，政黨傾向方面，張善政除在國民黨、泛藍認同者中獲得高支持度外，亦獲得36.3％中間選民的支持，鄭運鵬則只獲15.5％。

▲▼2022桃園市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

另外，42.3%桃園市民看好張善政當選2022桃園市長，32.3%看好鄭運鵬，5.9%桃園市民看好賴香伶，有19.5%表示不知道或沒意見。

▲▼2022桃園市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

而在滿分為10分的情況下，桃園市民對於三位候選人的喜好以張善政最高分，平均分數為5.39分，其次依序為鄭運鵬的4.60分與賴香伶的4.44分。

▲▼2022桃園市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

不過，雖然鄭運鵬民調落後，但針對現任市長鄭文燦的施政滿意度，依舊有71.0%桃園市民感到滿意（非常滿意26.2%、還算滿意44.8%）；另有25.1%桃園市民對鄭文燦施政表現感到不滿意（非常不滿意6.9%、不太滿意18.2%）。

鄭寶清若參戰，張善政支持度下滑2.5%最多

至於年底桃園市長選舉的另一變因鄭寶清，如果加入戰局，則其支持度為7.9%，張善政支持度從39.3%下滑2.5%至36.8%，鄭運鵬支持度從30.3%下滑1.8%至28.5%，使得張善政與鄭運鵬的支持度差距稍微拉近至8.3%，但因距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

▲▼2022桃園市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年８月23日至25日進行，以桃園市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,085份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.98%。進行統計分析之前，原始資料先依桃園市最新人口統計資料（111年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合桃園市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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