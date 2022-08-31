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臨時代班不熟路況闖禍！高中校車直衝地下道　車頂撞卡前擋全碎

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，未注意限高2.5公尺高度撞上地下道，擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，未注意限高2.5公尺高度撞上地下道，擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛桃園客運今（31）日載運學生上學後返途中經平鎮區振興路地下道時，疑似未注意限高2.5公尺標誌，車頭卡在地下道入口處，平鎮警方據報趕往處理，發現徐姓駕駛撞擊方向盤造成胸部鈍挫傷，擋風玻璃碎裂，因客運無法進退不得，緊急找來吊車將客運吊離現場，經酒測後沒有酒精反應，徐男則聲稱僅是臨時代班，因對當地路況不熟才誤入地下道，至於肇事原因仍待調查中。

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，未注意限高2.5公尺高度撞擊地下道上緣卡在路口處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，未注意限高2.5公尺高度撞擊地下道上緣卡在路口處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，今日上午7時47分許，59歲徐姓男子駕駛桃園客運區公所前振興路地下道，疑似未注意地下道限制2.5公尺高度，整輛客運車頭撞上地下道上緣被卡住，當時正值上班尖峰，導致後方圍堵車輛大排長龍。

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，撞擊地下道後進退不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，撞擊地下道後進退不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方據報後立即派員處理，發現客運擋風玻璃碎裂，徐男胸部則因撞擊方向盤導致鈍挫傷，經酒測後沒有酒精反應，立即找來吊車協助吊離現場，約9點左右排除。

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，撞擊地下道後卡住，僅剩一車道供車輛進出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛桃園客運今（31）日上午載送學生上課後行經平鎮區振興路地下道，撞擊地下道後卡住，僅剩一車道供車輛進出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方表示，肇事的桃園客運為某高中校車，當時車上僅徐姓駕駛1人，經送醫治療後幸無大礙；徐姓男子聲稱，今天臨時幫忙代班載運學生上學，因非當地人，對於附近路況不熟悉才誤闖地下道，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。

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