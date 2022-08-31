軒嵐諾更近！氣象局曝「放颱風假可能性」　暴風圈侵襲機率近5成

▲軒嵐諾雙眼牆結構。（圖／氣象局長鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」來勢洶洶，目前已出現清晰的「雙眼牆」。中央氣象局預估，週五早上非常可能發布海上颱風警報，且若路徑更偏西，也不排除發布陸上警報可能性，暴風圈侵襲機率高達46％，至於是否會放颱風假，氣象局坦言「以目前路徑來看機率不是很高」。

氣象局預報員林定宜表示，軒嵐諾路徑修正，預計有很高機率在週五早上發布海上颱風警報，確切時間點要看實際路徑而定，萬一路徑再往西修，暴風圈稍微擴大，也可能會發布陸上颱風警報。

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▲軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

至於是否會放颱風假，林定宜坦言，以目前路徑來看機率不是很高，仍要看基隆北海岸實際風力，加上各縣市政府可能會考慮到局部鄉鎮地區的天氣變化，如針對基隆北海岸、北部山區等鄉鎮做特殊因應，因此也許會有一些特殊決定。

今晚到週六是雨勢最明顯的時段，北部、東北部有局部大雨，北部山區、基隆北海岸有局部豪雨，週五、六颱風最接近，其他地區雨勢沒有那麼明顯，中南部有短暫降雨，花東位於背風側則是局部短暫陣雨，週日颱風將逐漸遠離。

氣象局長鄭明典表示，目前軒嵐諾已出現清晰的雙眼牆，他解釋，「軒嵐諾外眼牆雲系有部分往內輻合的趨勢，應該是進行中的眼牆置換過程」。

▲▼強烈颱風軒嵐諾今晚開始影響天氣。（圖／氣象局）

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