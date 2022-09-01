軒嵐諾吞掉熱低壓「將第二次增強」　專家曝大眼照更凶悍了

記者黃翊婷／綜合報導

強颱軒嵐諾的南邊有一個熱帶性低氣壓，被視為可能發展成今年第12號颱風「梅花」，但由於兩者有藤原效應，這個熱低壓很快就會被併入軒嵐諾的環流中。臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日（1日）上午在臉書PO文表示，「軒嵐諾已經把無緣的梅花吃掉了，眼神變得更犀利、凶悍了，準備進行第二次增強，再創巔峰！」

▲網友覺得軒嵐諾的結構看起來非常「結實」。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局長鄭明典1日早上在臉書貼出雷達回波圖，並表示「颱風、熱低雲系合併！」由於這不是常有的現象，鄭明典進一步解釋，「原本對流雲系範圍很有限的11號颱風軒嵐諾，合併了另一個熱帶性低氣壓的雲系，合併之後整個強對流區還同步增強，現在11號颱風的雲系變得非常的寬廣！雲系合併之後，11號颱風強度應該還會增強，暴風半徑也會擴大！」

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而臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」1日上午也在臉書PO文指出，「軒嵐諾已經把無緣的梅花吃掉了，眼神變得更犀利、凶悍了，準備進行第二次增強，再創巔峰！歐洲模式系集有再略西修，但大方向仍是外海北上。」不少網友發現軒嵐諾的颱風眼十分清晰，紛紛留言表示可怕，「這結實度有點可怕」、「它的暴風圈好可怕」、「希望帶來雨水下在集水區！只帶雨水不帶災」。

▼▲軒嵐諾正以每小時20公里的速度，持續向南南西進行。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員趙竑表示，預計最快明早（2日）發布軒嵐諾的海上颱風警報，明天開始風雨就會明顯增強；氣象局今日已經針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖強風特報，提醒容易有9至10級強陣風。

趙竑說明，若軒嵐諾整併另一熱低壓後變得太大、北轉的速度又變慢的話，暴風圈不排除會接觸陸地，屆時就會發布陸上颱風警報；另外，軒嵐諾將會在北台灣帶來強風大雨，明天開始就會相當有感，台北市昨晚的降雨其實就是受到外圍環流的影響。