　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

軒嵐諾變胖！可能發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強

▲▼強颱軒嵐諾。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

▲強颱軒嵐諾來勢洶洶，北台灣須嚴防明顯降雨。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」的外圍環流已開始影響天氣，中央氣象局表示，軒嵐諾已將附近的熱帶低壓「吃掉」，整合後暴風圈、風速都擴大且增強，今晚北台灣雨勢會更加明顯，明後天連中南部都有雨，預估明早發布海上警報，也不排除會在明後天發布陸警，部分地區將有9到10級強風，有機會達到颱風假標準，為今年最強氣旋系統。

氣象局預報員黃恩鴻表示，從今日上午衛星雲圖來看，熱帶低壓的中心環流已逐漸消散，水氣雲帶都順著強颱環流轉，兩者已逐漸合併，因此今日軒嵐諾的強度、暴風圈半徑都會增強擴大，暴風半徑將擴大至250公里，風速則為每秒58公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

軒嵐諾持續往南南西移動再往南移，等到移動到最南端時，會以接近滯留的速度緩緩北上，明日北上時暴風半徑會更大，預計擴大至300公里，強度略微減弱，但仍是強颱等級，明後兩天離台灣最近，約離花蓮陸地500公里左右。

▲▼強颱軒嵐諾。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼彭啟明指出，強颱軒嵐諾為今年地球上最強氣旋系統。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼強颱軒嵐諾。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

氣象局預計將於明日上午發布海上颱風警報，且不排除發布陸上警報，若軒嵐諾北轉時偏西較多，暴風圈可能擦到東北角陸地，若真的發陸警，可能時間點也將落在明後兩天。

黃恩鴻表示，軒嵐諾影響下，北台灣雨勢最大，尤其山區有豪雨，台南以北、宜花風速強，可能出現9到10級強陣風，至於是否會達到颱風假的標準，他解釋，颱風假風力標準為10級強風以上，不過是否達標仍要由地方政府決定。

▲▼強颱軒嵐諾。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲強颱軒嵐諾暴風圈持續擴大。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

今晚開始雨勢會越來越明顯，尤其北台灣降雨最顯著，其中北部山區有局部豪雨，今日中南部、花東仍是多雲到晴，高溫34到36度，午後高屏、台東一帶有午後雷雨。

明後天軒嵐諾影響擴大，環流繞進台灣，中南部也會有短暫陣雨，北台灣降雨持續，整天有雨，偶爾會有小空檔，花東還是沒什麼降雨，仍要防範高溫，週日以後颱風遠離，雨勢將會逐漸趨緩。

氣象專家彭啟明指出軒嵐諾「龐然大物就在台灣東半邊，颱風眼及周圍閃電不斷，是很有威力的颱風，是今年地球上到目前最強的氣旋系統」，民眾務必多加留意。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
騎士左轉被撞「安全帽噴飛」！　頭撞地面不治
軒嵐諾最快明早發海警！　「暴風圈掃台」不排除發陸警
不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光
日本拉麵來台又倒一家！　9月底熄燈
快訊／胡亦嘉與嫩妻遭起訴！街口投信ETF配售不公撈6000萬
軒嵐諾恐發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強
快訊／蔡適應台北大學博士論文　涉抄襲30份文獻
曹興誠秀「中華民國身分證」！　捐10億用途曝光
快訊／士林捷運站「大群人尖叫狂奔」　北捷回應了
世界最高「室內關公像」遇惡火　慘遭斷頭畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「女嬰屁股整塊皮掉了」大逆轉　她爆內幕：家長出爾反爾算什麼？

星宇航空推「旅人資格檢定」　榜首大獎「亞洲線經濟艙來回機票」

軒嵐諾海警估明早發布！更往西「暴風圈將掃台」可能發陸警

朋友請喝廖老大　他曝「6字感想」！一票爆共鳴：好奇哪款難喝

資深媒體人以ETtoday發展撰寫碩士論文獲學位　王令麟恭喜舊屬

確診才知全家都保防疫險！婆婆「獨漏媳婦」竟回：忘記問妳了

他驚見快失傳「阿嬤級遊戲」　網認證比麻將難懂：要先沾口水

軒嵐諾變胖！可能發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強

快訊／單日本土持續破3萬、9／1防疫新制上路　指揮中心14:00說明

我家陽台可以種什麼？手機上網檢索輕鬆當「都市綠手指」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

「女嬰屁股整塊皮掉了」大逆轉　她爆內幕：家長出爾反爾算什麼？

星宇航空推「旅人資格檢定」　榜首大獎「亞洲線經濟艙來回機票」

軒嵐諾海警估明早發布！更往西「暴風圈將掃台」可能發陸警

朋友請喝廖老大　他曝「6字感想」！一票爆共鳴：好奇哪款難喝

資深媒體人以ETtoday發展撰寫碩士論文獲學位　王令麟恭喜舊屬

確診才知全家都保防疫險！婆婆「獨漏媳婦」竟回：忘記問妳了

他驚見快失傳「阿嬤級遊戲」　網認證比麻將難懂：要先沾口水

軒嵐諾變胖！可能發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強

快訊／單日本土持續破3萬、9／1防疫新制上路　指揮中心14:00說明

我家陽台可以種什麼？手機上網檢索輕鬆當「都市綠手指」

不是iPhone 14 Max！蘋果首款「平價大螢幕」手機包裝曝光

快訊／北市路口小黃與機車相撞！「騎士卡車頭」命危搶救中

「不捐個30億沒人聽我罵中共」　曹興誠親曝捐30億契機

Mini推出「漸層特仕版」　 3段圖案、濕態噴塗工法有望導入來台

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

崑大公布台南市長參選人民調　黃偉哲支持度近6成、謝龍介1成4

2022嘉明湖手作步道工作假期　午後霧雨中浪漫落幕

Sinasera 24聯手6餐廳辦公益餐會　利潤全捐贈長濱國中餐飲教育

Panasonic台北城市路跑賽　12月4日為美好生活而跑

變姚文智第二被棄保？　陳時中：「棄中保珊」不容易

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

一圖看強颱軒嵐諾4天雨區　2地區紫爆

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

結婚10年「老公2元也要算」　妻嘆：啪啪才會對我好

桃園妹騎車擋路　老司機一看選擇原諒

軒嵐諾暴風擴大鬼彎噴豪雨！不排除陸警

軒嵐諾恐發陸警！　氣象局曝2明天關鍵

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

強颱「軒嵐諾」還會更強！明起到週末超有感

軒嵐諾吞掉熱低壓　將第二次增強！

強颱「軒嵐諾」滯留打轉　吳德榮：明晨已達海警條件

更多熱門

相關新聞

軒嵐諾海警估明早發布　可能發陸警

軒嵐諾海警估明早發布　可能發陸警

強烈颱風「軒嵐諾」將為北台灣帶來明顯降雨，今天越晚雨勢越為明顯。中央氣象局預估，將於明日上半天發布海上颱風警報，若颱風路徑再往西移，也不排除會在明、後天發布陸上颱風警報。

衛星捕捉「最強風王」清晰颱風眼！雨雲厚實

衛星捕捉「最強風王」清晰颱風眼！雨雲厚實

軒嵐諾吞掉熱低壓　將第二次增強！

軒嵐諾吞掉熱低壓　將第二次增強！

軒嵐諾增胖時間曝　1路線對台威脅大

軒嵐諾增胖時間曝　1路線對台威脅大

強颱「軒嵐諾」還會更強！明起到週末超有感

強颱「軒嵐諾」還會更強！明起到週末超有感

關鍵字：

颱風下雨颱風假

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

一圖看強颱軒嵐諾4天雨區　2地區紫爆

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

結婚10年「老公2元也要算」　妻嘆：啪啪才會對我好

桃園妹騎車擋路　老司機一看選擇原諒

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面