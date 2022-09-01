軒嵐諾變胖！可能發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強

▲強颱軒嵐諾來勢洶洶，北台灣須嚴防明顯降雨。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）



記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」的外圍環流已開始影響天氣，中央氣象局表示，軒嵐諾已將附近的熱帶低壓「吃掉」，整合後暴風圈、風速都擴大且增強，今晚北台灣雨勢會更加明顯，明後天連中南部都有雨，預估明早發布海上警報，也不排除會在明後天發布陸警，部分地區將有9到10級強風，有機會達到颱風假標準，為今年最強氣旋系統。

氣象局預報員黃恩鴻表示，從今日上午衛星雲圖來看，熱帶低壓的中心環流已逐漸消散，水氣雲帶都順著強颱環流轉，兩者已逐漸合併，因此今日軒嵐諾的強度、暴風圈半徑都會增強擴大，暴風半徑將擴大至250公里，風速則為每秒58公尺。

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軒嵐諾持續往南南西移動再往南移，等到移動到最南端時，會以接近滯留的速度緩緩北上，明日北上時暴風半徑會更大，預計擴大至300公里，強度略微減弱，但仍是強颱等級，明後兩天離台灣最近，約離花蓮陸地500公里左右。

▲▼彭啟明指出，強颱軒嵐諾為今年地球上最強氣旋系統。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

氣象局預計將於明日上午發布海上颱風警報，且不排除發布陸上警報，若軒嵐諾北轉時偏西較多，暴風圈可能擦到東北角陸地，若真的發陸警，可能時間點也將落在明後兩天。

黃恩鴻表示，軒嵐諾影響下，北台灣雨勢最大，尤其山區有豪雨，台南以北、宜花風速強，可能出現9到10級強陣風，至於是否會達到颱風假的標準，他解釋，颱風假風力標準為10級強風以上，不過是否達標仍要由地方政府決定。

▲強颱軒嵐諾暴風圈持續擴大。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

今晚開始雨勢會越來越明顯，尤其北台灣降雨最顯著，其中北部山區有局部豪雨，今日中南部、花東仍是多雲到晴，高溫34到36度，午後高屏、台東一帶有午後雷雨。

明後天軒嵐諾影響擴大，環流繞進台灣，中南部也會有短暫陣雨，北台灣降雨持續，整天有雨，偶爾會有小空檔，花東還是沒什麼降雨，仍要防範高溫，週日以後颱風遠離，雨勢將會逐漸趨緩。

氣象專家彭啟明指出軒嵐諾「龐然大物就在台灣東半邊，颱風眼及周圍閃電不斷，是很有威力的颱風，是今年地球上到目前最強的氣旋系統」，民眾務必多加留意。

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