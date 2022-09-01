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「最強風王」颱風眼曝光！衛星罕見清晰捕捉　雨雲厚實如銅牆鐵壁

記者羅翊宬／綜合報導

號稱今年最強風王、第11號颱風「軒嵐諾」經過眼牆置換，再創強度2次顛峰，合併另一個熱帶性低氣壓的雲系後，擴大其暴風半徑，在強烈發展後南下日本沖繩縣，而從宇宙所拍攝的人工衛星影像圖，更可以清楚看見軒嵐諾的颱風眼，而周圍的積亂雲更像是環繞著颱風眼的銅牆鐵壁。

根據日媒《NHK》，此次拍攝軒嵐諾的超小型人工衛星為日本北海道大學與菲律賓政府共同研發，於2018年發射升空。北海道大學教授高橋幸弘指出，此次釋出颱風眼影像的拍攝時間點為30日下午2時40分（台灣時間下午1時40分），為距離地球上空600公里的宇宙所拍攝。

此次是從軒嵐諾颱風的外圍朝向中心，進行連續2分鐘的拍攝。在黑白影像中，可以清楚看見被稱為「壁雲」的積亂雲發展厚實，它包圍著中間清晰可見的颱風眼，宛如銅牆鐵壁般，而颱風眼下可以看見海，可以想見此次颱風實力真的不容小覷。

▲▼強颱軒嵐諾。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

▲強颱軒嵐諾颱風眼清晰可見。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

高橋幸弘表示，通常以日本氣象廳的衛星「向日葵」無法看到如此高解析度的颱風眼內部，因此這是一項非常重要的研究，「透過人工衛星看到強度如此之大的颱風，根本是世界首次啊！颱風的垂直結構令人印象深刻，可以觀測到颱風力量的強度。」

高橋幸弘透露，其團隊未來將根據所拍攝的衛星影像，詳細研究颱風眼的結構，期盼能提高對於颱風強度預測的準確性。

▲▼軒嵐諾潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲軒嵐諾潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

根據日本《氣象新聞公司》，颱風軒嵐諾今（1）日上午6時（台灣時間上午5時）的中心位置在宮古島南南東約200公里處，其颱風階級為「非常強」，目前以每小時30公里的速度朝西南方移動，颱風中心最大風速為50m/s、最大瞬間風速為70m/s、暴風半徑達95公里，颱風在滯留時恐對沖繩縣產生長遠影響。

報導指出，軒嵐諾持續增強，在往西南方移動後，將會再度發展為一股強烈的暴風圈，估計明（2）日在沖繩縣南方會減慢移動速度，擴大對沖繩縣周圍的影響範圍，至週末則會逐漸北轉，下周則會從東海（東中國海）接近日本九州的西側，之後朝日本海（南韓稱東海）方向移動。

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