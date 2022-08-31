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社會 社會焦點 保障人權

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名于姓男子（27歲）29日晚上約了3名友人到KTV喝酒歡唱，酒後于男自告奮勇開車載3個人回飯店，沒想到在路上違規左轉，被警察攔下，員警發現他渾身酒味，酒測後酒測值0.44毫克，由於同車的3人沒有勸阻于男酒後開車還一起搭車，因此也一起受罰，總計4個人恐怕將吃上5萬7000元的罰單。

▲▼新興酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲于姓男子（右）因交通違規被警方攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼新興酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲車主曾女（左）被攔下後十分懊惱。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局表示，29日凌晨4時20分許，前金所巡邏警組在前金區中華三路與中正四路路口，發現一輛轎車違規左轉，將車攔下後，發現開車的于男（27歲）有酒味，酒測後酒測值0.44毫克，明顯超標，離譜的是，于男還是無照駕駛，曾女知道于男竟然沒駕照後，也是相當傻眼。

▲▼新興酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲同車友人也一起受罰。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，這輛轎車是同車的曾女（28歲）所有，曾女和張男（27歲）、左男（26歲）從北部南下，找在地的于男一起到KTV飲酒唱歌，因曾、張、左3人喝比較多，所以于男便自告奮勇，提議開車載其他人一同回飯店。

警方表示，開車的于男無照駕駛可罰1萬2000元，酒駕超標則依公共危險罪嫌移送，同車的曾女等3人也被依違反道路交通處罰條例第35條開罰，每人罰鍰金額為6000元至1萬5000元，3名乘客最高共可處4萬5000元罰款，4個人恐怕得被罰5萬7000元以上。

此外，由於于男沒駕照，曾女的車子還將被吊扣牌照2年，可說是最衰的一個人。

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