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社會 社會焦點 保障人權

無照男肇事急和女友換座位　警察來了才想起她有喝酒...下場出爐

三寶不分男女　男駕駛喜歡亂按喇叭、女駕駛愛搖車窗罵人（圖／pakutaso）

▲男子擔心無照撞車會被關，急著和女友交換座位，結果女友因酒駕被依公共危險罪送辦。（圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市嚴姓男子日前開車載著酒醉的姚姓女友，途中不慎發生車禍，嚴男擔心自己無照肇事會被關，急著和姚女交換座位，換完才突然想起不對，但警察已經到場，姚女從駕駛座下車接受酒測，酒測值高達0.9mg/l，被依公共危險罪送辦，嚴男拼命幫女友解釋，檢警調閱沿路監視器以及行車紀錄器證實後，26日處分不起訴姚女。

嚴男和姚女是在5月2日凌晨，在陽明山上的景觀餐廳用餐，席間姚女喝了不少葡萄酒及調酒，嚴男則因為負責開車，所以滴酒未沾，3點多的時候，嚴男載著姚女回家，沒想到姚女因為心情不好，一直吵著要下車，還多次打開車門，嚴男一邊安撫姚女，一邊開車，折騰了3、4個小時，終於把車開下山。

沒想到就快到家的時候，嚴男卻在清晨接近7點時，一個不注意撞上路邊車輛，嚴男想起自己曾因酒駕被吊銷駕照，怕無照肇事會被關，當下和姚女在車內交換座位，2人好不容易在狹窄車內換座後，嚴男才突然想起自己根本沒喝酒，這樣反而變成喝酒的姚女要面臨酒駕刑責。

但這時再換回座已經來不及，因為警察獲報到場，對姚女進行酒測，姚女和嚴男拼命解釋誤會一場，檢警半信半疑，調閱陽明山道路監視器，發現姚女的確有從副駕駛座開門下車的畫面，行車紀錄器也錄到2人討論換座的聲音，因此採信當時駕車的的確是嚴男，對姚女所涉公共危險罪處分不起訴，另因嚴男酒測值為0，並非酒駕，所以姚女也沒有頂替犯罪的問題。

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