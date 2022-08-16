瓦斯工無照閃右轉車自摔　吿過失傷害+肇逃…駕駛喊冤：沒撞到他

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名瓦斯行員工無照騎機車送瓦斯，在返程時疑天雨路滑，加上要閃避一部右轉小客車，不慎自摔，事後控告小客車駕駛肇事逃逸；駕駛到案喊冤，自己沒有撞到騎士，還停下協助騎士送醫後才離開，目前雙方已進入2次協調和解中，警方檢視監視影片，對雙方違規部分開罰，並依規定將駕駛送辦。

▲劉男開車在前方，後方謝男騎機車閃避自摔 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，33歲謝姓男子3月31日上午10時許，無照騎機車載送瓦斯，在返程行經淡水區淡金路時，21歲劉姓男子開著小客車沒有打方向燈，從路口右轉，當天下著雨，謝男疑路面溼滑加上小客車突然竄出，他反應不及要閃避，不慎自摔。

▼謝男騎機車閃避自摔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時劉男見狀立即停車查看，路過民眾也協助將謝男扶起並報警，救護車趕抵將謝男送醫，幸好僅四肢擦挫傷沒有大礙；但事後謝男認為小客車駕駛劉男未等到警察到場隨即離開，對他提告過失傷害及肇事逃逸。

▼謝男騎機車閃避自摔，事後告劉男過失傷害及肇逃 。

駕駛劉男喊冤，當時發現謝男自摔後，隨即停車查看，並協助他上救護車送醫才離開，當時也沒有擦撞到機車，基於好心留下幫忙。警方檢視監視器影片，發現劉男未依規定打方向燈就右轉，對他開出罰單，並依法送辦，另外騎士無照也依規定舉發。目前雙方已經已經進入第2次協調和解中，由於賠償金額始終談不攏，將進行第3次會談。

▼事發的淡金路現場 。