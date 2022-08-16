　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瓦斯工無照閃右轉車自摔　吿過失傷害+肇逃…駕駛喊冤：沒撞到他

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名瓦斯行員工無照騎機車送瓦斯，在返程時疑天雨路滑，加上要閃避一部右轉小客車，不慎自摔，事後控告小客車駕駛肇事逃逸；駕駛到案喊冤，自己沒有撞到騎士，還停下協助騎士送醫後才離開，目前雙方已進入2次協調和解中，警方檢視監視影片，對雙方違規部分開罰，並依規定將駕駛送辦。

▲▼劉男開車在前方，後方謝男騎機車閃避自摔，事後告劉男過失傷害及肇逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉男開車在前方，後方謝男騎機車閃避自摔 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，33歲謝姓男子3月31日上午10時許，無照騎機車載送瓦斯，在返程行經淡水區淡金路時，21歲劉姓男子開著小客車沒有打方向燈，從路口右轉，當天下著雨，謝男疑路面溼滑加上小客車突然竄出，他反應不及要閃避，不慎自摔。

▼謝男騎機車閃避自摔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼劉男開車在前方，後方謝男騎機車閃避自摔，事後告劉男過失傷害及肇逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時劉男見狀立即停車查看，路過民眾也協助將謝男扶起並報警，救護車趕抵將謝男送醫，幸好僅四肢擦挫傷沒有大礙；但事後謝男認為小客車駕駛劉男未等到警察到場隨即離開，對他提告過失傷害及肇事逃逸。

▼謝男騎機車閃避自摔，事後告劉男過失傷害及肇逃 。

▲▼劉男開車在前方，後方謝男騎機車閃避自摔，事後告劉男過失傷害及肇逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

駕駛劉男喊冤，當時發現謝男自摔後，隨即停車查看，並協助他上救護車送醫才離開，當時也沒有擦撞到機車，基於好心留下幫忙。警方檢視監視器影片，發現劉男未依規定打方向燈就右轉，對他開出罰單，並依法送辦，另外騎士無照也依規定舉發。目前雙方已經已經進入第2次協調和解中，由於賠償金額始終談不攏，將進行第3次會談。

▼事發的淡金路現場 。

▲▼劉男開車在前方，後方謝男騎機車閃避自摔，事後告劉男過失傷害及肇逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

快訊／台電包商墜奧萬大遊樂區沉沙池　3公里外河床發現遺體

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

快訊／台電包商墜奧萬大遊樂區沉沙池　3公里外河床發現遺體

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

小船遭座頭鯨跳起重擊　船頭被撞狂搖晃險翻覆

社會熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小孩失聯多年　高雄家長報警...又是柬埔寨

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

被囚每天工作17hrs　台男：張安樂救我回來

慈濟出手了！台人困柬埔寨　救回2人

妹被騙赴柬暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽

詐騙升級「開價百萬」　誘攝影團：幾人來

即／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子

外送員被上銬跪地10分　！一個堅持讓帥警幫送餐

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

更多熱門

相關新聞

3原民在柬埔寨視訊眼神漂移　盼政府加緊救人腳步

3原民在柬埔寨視訊眼神漂移　盼政府加緊救人腳步

立委周春米與伍麗華今(16)日上午在周春米服務處召開記者會，有3位親人在柬埔寨的原住民出席表示，最近有和柬埔寨的家人視訊過，但他們都沒有看著鏡頭，眼神漂移，懷疑是受監控或偷偷打，期盼政府加緊救援腳步，讓親人回家。

兒被騙到柬埔寨獲救！母哽咽：身邊最好的人可能最危險

兒被騙到柬埔寨獲救！母哽咽：身邊最好的人可能最危險

即／搭高鐵身體不適！男失去呼吸心跳　送醫搶救中

即／搭高鐵身體不適！男失去呼吸心跳　送醫搶救中

原民青年被騙擴4縣市　屏東情侶靠族語求救

原民青年被騙擴4縣市　屏東情侶靠族語求救

資本額僅3千萬怎賠？高雄建商回應：完全負責

資本額僅3千萬怎賠？高雄建商回應：完全負責

關鍵字：

淡水瓦斯工閃車無照肇事逃逸影音

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面