機長飛一半暴怒廣播「不要再傳裸照了！」　否則掉頭全部回家

記者吳美依／綜合報導

美國西南航空（Southwest Airlines）一架航班準備前往墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas），但在旅程途中，機長卻突然語帶不悅地廣播，要求乘客不要再用AirDrop傳送裸照，否則就會立刻掉頭，把所有人送回登機口，這段影片如今在社群媒體上瘋傳。

影片中，機長透過廣播宣布，「所以事情是這樣的，如果現在的情況繼續下去，我將不得不把飛機飛回登機口，大家都必須下去，並且讓保全介入，然後你們的假期就會被毀了。所以各位啊，不管AirDrop什麼東西，不要再傳裸照了，讓我們快點趕去卡波聖盧卡斯吧。」

▲西南航空一名機長要求乘客別再傳裸照，否則就會掉頭返航。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



許多網友都被逗笑了，紛紛留言表示自己簡直「愛死了」機長的反應，但也有人認為，這件事完全不適合開玩笑，「機長是負責的人，他給出一個合理的警告，人們必須停止在飛機上做這種事。」

西南航空則向《紐約郵報》表示，「顧客及員工的安全福祉，一直是西南航空團隊的最高優先考量。發現潛在問題的時候，我們的員工會解決問題，維持旅行者的舒適。」

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