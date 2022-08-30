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3台人柬埔寨「搶女人」自相殘殺！高大成揭疑點：故事編得太低俗

▲▼▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲3台籍男子在柬埔寨金邊公寓身亡，當地警方調查結果為「自相殘殺」。（圖／翻攝自環球博訊）

記者柯振中／綜合報導

柬埔寨金邊一處公寓28日發生槍擊案，3名台籍男子中槍不致身亡，當地警方30日公布調查報告，3人疑似是因「搶女人」發生爭執，其中一人於是槍殺另外2人，接著飲彈自盡。對此，法醫高大成則認為，事情沒有這麼簡單，光是死者的姿勢、身上的彈孔數量就充滿疑點，當地警方的說法令人難以信服。

根據《柬中時報》報導，3名男子都是台籍台南人，在當地警方的調查報告中，3人是因為搶女人而自相殘殺，其中一人先將另外2人槍殺，最後飲彈自盡。

不過，高大成對此提出質疑，怎麼可能會有3個人為了一本書自殺，那是編造出來的故事、相當低俗，「有人為了一本書射死2名朋友，再自己自殺？喔！那這本書影響力很大！」

▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲高大成表示，一般人自盡不會站著，通常是跪著或坐著，這樣倒在地上時腿部會彎曲，但照片中的姿勢明顯不符。（圖／翻攝自環球博訊）

高大成指出，依據他的經驗來看，自盡時頭部一定是朝著開槍的方向倒下，但照片畫面當中，死者的頭部方向卻與開槍方向相反，沒有人會這樣倒下，意味著是裝出來的。

此外，高大成還說，一般人自盡不會站著，通常都是跪下去、坐著，這樣一來倒在地上時，腿部應該會彎曲，照片當中的姿勢則相當詭異。

▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲高大成表示，接下來要驗3人是否有毒品反應，若結果是都無毒品反應，就很明顯是栽贓。（圖／翻攝自環球博訊）

高大成提到，從槍枝掉落的位置來看，至少與死者距離約一隻手臂的長度，但在自盡以前，情緒一定相當激昂，手不可能鬆開、手指不會從扳機位置掉出，除非摔得很重，但就算真的把槍摔到鬆手，也會掉落在手邊。

高大成說明，3名死者都是2槍斃命，輕生的人又怎麼可能打2槍，「這明明就不是自殺，自殺的人怎麼會打2槍呢」，一槍下去人就死了。

高大成說，一般黑吃黑事件，滅口以後會將槍拿走、毒品也拿走，但現場留有毒品以及手槍，接下來的重點，就是要驗3人是否有毒品反應，若驗出的結果3人都無毒品反應，「那你這個就是栽贓嘛！」

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