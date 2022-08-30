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大陸 大陸焦點 特派現場

N95才能搭公車！他戴普通口罩「被公安帶走」　乘客報警大罵缺德

記者鄭思楠／綜合報導

大連一男子29日坐公車因未佩戴N95口罩，只是戴普通口罩引發其他乘客不滿。根據網路流傳影片顯示，該男子戴普通口罩坐在公車前排，遭旁邊乘客怒轟「缺德」。最後，甚至有乘客報警，最後男子被公安帶下公車。事件一度登上微博熱搜榜首，網友狂酸，「建議戴防毒面具才能出門。」

據網傳影片顯示，一名坐在公車前排的男子因只佩戴了普通醫用外科口罩，而非N95口罩，引起了部分乘客的不滿。車廂內一時間喧鬧聲四起，有乘客說「趕緊下去吧、下去吧」，還有乘客罵他「缺德」。

影片中可見，公車中其他乘客均佩戴N95口罩。最終，當地警方接獲乘客報警後趕到該公車，將這名男子帶離，期間有名警察還說，「大爺，這不是個人聲明，這是政府規定的。」

▲▼大連男子坐公交沒戴n95口罩被罵缺德。（圖／翻攝自杭州日報）

▲大連男子坐公交沒戴n95口罩被罵缺德。（圖／翻攝自杭州日報）

網友看後一面倒怒轟，「以後不穿防護服，都不能出門」、「隱隱約約覺得大家都瘋了」、「百年後怎麼評價這段歷史」、「新冠的後遺症是精神病」、「21世紀了，以前不明白那些年代的瘋狂，越來越明白，一個新冠就是照妖鏡，真的魔怔了」。

據《杭州日報》報導，大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部28日晚發布第23號令，暫定從8月29日零時起至8月31日24時止，對全市公共交通進行適當管控。要求所有司乘人員、乘客均需規範佩戴N95或以上級別口罩，對未遵守防疫要求造成疫情傳播的，將依法追究責任。

▲▼大連男子坐公交沒戴n95口罩被罵缺德。（圖／翻攝自杭州日報）

▲大連要求戴N95口罩才能坐公車。（圖／翻攝自杭州日報）

此條令一出，對大連市民的生活產生不小影響。大連市民王先生稱，「這個事情發生得太突然了，我們昨晚九十點鐘才收到消息，今早就開始實施了，讓很多市民都來不及應對。因為大部分公共交通停運，但又不停工，對上班族的影響很大。半小時才來一趟公車，大家為了趕時間，只能使勁往車上擠，一些乘客還因此打了起來，有的公車甚至因為太擠，車窗都擠碎了。」還有人稱，「因為要戴N95口罩才能上車，大連現在N95口罩成了搶手貨，得找人、托關係才能買到。」

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