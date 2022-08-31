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9月新制懶人包！蘇花改開放重機　新版旅平險「新冠、猴痘都不賠」

▲▼30日中午起，紅黃牌重機大出籠，3小時內北上南下蘇花改近800輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲9/1起，蘇花改開放大型重機通行。（圖／記者游芳男攝）

生活中心／整理報導

9月起，許多攸關疫情、教育、交通等新措施上路。包括陪探病篩檢可用快篩取代PCR；新版旅平險把法定傳染病列為「除外責任」；蘇花改開放大型重機通行等。新的月份即將開始，《東森新媒體ETtoday》整理9月新制懶人包，提醒民眾留意自身權益。

疫情

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住院、探陪病篩檢 家用快篩可取代PCR

9/1開始，住院、陪探病者篩檢從現行的PCR或抗原快篩，改為可執行家用快篩；但陪病者若未完成疫苗接種，仍維持每週定期自費篩檢。

若住院、陪探病者滿足以下身分，則不須篩檢：

．住院病人經醫師評估「無COVID-19相關症狀」且「無TOCC風險」的新生兒或早產兒。

．住院病人及陪病者為「確定病例符合解隔條件，且距發病日或採檢陽性日15天（含）以上至3個月內」。

．探病者為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解隔條件，且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」。

►9月起住院陪探病可家用快篩　4大QA一次看

海外突發醫療險示範條款上路 新冠肺炎、猴痘都不賠

國人出國有投保旅平險需求，並會在旅平險中附加「海外突發疾病險」，不過卻因壽險業者「賠到怕」急下架海外疾病險而沒有保險可買。金管會保險局已經備查產、壽險兩大公會訂定示範條款，把法定傳染病列為「除外責任」，換言之，若出國期間確診新冠肺炎、猴痘等，就無法理賠。但業界可自行決定用「主約」方式納入新冠肺炎承保。

示範條款在9/1上路，不過費率與實際上架時間皆由業者自行決定。保險局強調，停售的是屬於健康險的「海外突發疾病險」附約，旅平險則沒有停售。

居家檢疫3+4放寬！自主防疫期間可一人一室

中央流行疫情指揮中心指出，自9/1起，入境檢疫措施維持3+4天，不過後4天自主防疫檢疫處所放寬為「1人1室」；只要符合「單獨房間含獨立衛浴」，便可返家一人一室，但不可入住一般旅宿。

65歲以上長者 可免費領5劑快篩

自9/1起，民眾可持65歲以上長者健保卡，至各快篩實名制販售據點「免費領取一份5劑家用快篩試劑」。指揮中心表示，此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格；曾買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次5劑快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩之實名制健保特約藥局及衛生所。

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情,羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

▲持65歲以上長者健保卡，可免費領取快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）

交通

蘇花改開放「大型重機」通行！普通重機評估中

蘇花改將於9/1凌晨起，正式全線開放大型重型機車行駛蘇花改路段。根據規定，大型重型機車行駛蘇花改隧道，須與前車保持行車安全距離50公尺，如果遇到塞車或事故，則須保持20公尺車距，行車禁止超車和同車道併駛。

此外，蘇花改大多數路段速限最高70公里，最低速限50公里，行駛隧道需開啟大燈，並禁止行駛路肩。至於蘇花改何時試辦白牌普通重型機車行駛，交通部尚在評估中。

澎湖縣有車格 前30分鐘免費停

為便利民眾停車、提高停車格周轉率，澎湖縣長賴峰偉宣布，9/1起將現行的地下停車場前30分鐘免費制度，增擴至路邊停車格；即，車輛停放在澎湖縣有收費停車格內，前30分鐘不收費。

新北、苗栗居民注意！科技執法擴大執行

中央為強化道路交通安全，補助全國在路口建置科技執法設備。新北市板橋文化路與民生路口，是板橋市區交通要道，但其車禍發生率也是新北第一，為防制交通事故發生，9/1起，警方將在路口啟用科技執法。

而苗栗縣獲補助10處，警察局著手針對全縣易違規及肇事路口，挑選10處建置路口多功能科技執法系統，地點分布頭份市5處，苗栗市2處，竹南、公館、苑裡各1處，也於9/1起擴大實行。

▲路口科技執法新啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲新北板橋、苗栗路口科技執法新啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育

高中以下自「9/12起」實施停課新制

根據教育部最新停課制度，9/12起「一人確診全班不停課」，不過仍有部分縣市如新北、台北等，開放各校依各班確診個案數，彈性決定是否停課；或是學生若有疑慮亦可自請防疫假，學校不會列入出缺勤記錄。

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12起發生之個案即適用新制。

▲▼防疫優先，小一新生開學家長不入校，家長在門口拍照留念。（圖／記者楊惠琪攝）

▲9/12起實施停課新制，一人確診「不再整班停課」。（圖／記者楊惠琪攝）

大專院校自「開學日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：由學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課，有症狀者盡速就醫。

曾與確診者「全程戴口罩共同活動者」：人員需進行自我健康監測。

確診者同寢室室友比照同住親友規定辦理

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居隔期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校，住宿生亦不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

大專院校及高中以下防疫假規定

．確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

．教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假。

．學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

►停課新制一次看！9/12起一人確診「不再全班停

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