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批高端涉炒股　王鴻薇批：地檢署在睡覺嗎？士檢回應了

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

▲國產疫苗高端(6547)股價去年從高峰連續6天跌停摔落谷底，卻在疫苗二期解盲前突然翻紅，遭質疑內線交易，檢方也為此分他字案展開調查。（圖／路透）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨30日召開「高端內線在政府？鄭文燦新聞稿施壓放寬3＋11」記者會，國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，高端在政府疫苗政策所有關鍵時刻，股價幾乎都出現巨幅波動，在短短1年半從28.5元，飆到417元，更直言「台灣極少有這樣股票產生戲劇性高漲」，且高端迄今仍未獲WHO認證，根本就是明目張膽炒股，最後痛批地檢署不敢辦嗎？對此，士林地檢署也做出回應。

王鴻薇在記者上說，此次要繼續揭發前衛福部長陳時中，不該將重要的疫苗採購資訊封存30年，而且當立法委員要調閱資料時，還需要經過刪減才能供委員調閱，她問「這背後到底藏著不可告人的祕密？」

接著更說，高端股價在所有關鍵時刻都出現巨幅波動，當時行政院長蘇貞昌稱台灣沒有打疫苗迫切性，高端立刻下跌後，後來行政院宣布吃下國產疫苗產能，高端股價直線上漲。

▼國民黨文傳會副主委王鴻薇指出高端內線炒股，地檢署是不能辦還是不敢辦 。（圖／翻攝自YouTube／ 中國國民黨KMT ）

▲▼ 中國國民黨KMT 。（圖／翻攝自YouTube／ 中國國民黨KMT ）

王鴻薇也指出，高端炒股是經過金管會認證，今年3月份金管會公開表示，對於高端相關炒股涉案相關檢舉、事證，6度移送地檢署，也拋出疑問「我想請問一下我們地檢署在睡覺嗎？」更質疑高端炒股真的太過離譜太過明顯，相關人士賺飽飽，小股民慘兮兮，地檢署有在辦嗎，最後更痛批「是不能辦，還是不敢辦？」。

對此，士林地檢署回應表示，高端炒股仍列「他」字案偵辦。去年6月上旬接獲台灣高檢署發交調查有關高端股票交易，疑涉證交法案件，立即分案由重大經濟犯罪專組主任檢察官陳彥章偵辦，且成立專案小組，指揮調查局台北市調查處深入調查，期間已進行多次專案會議討論，並洽詢主管機關金融監督管理委員會、中華民國證券櫃檯買賣中心，委請協助調查分析相關資料及提出交易分析報告供參，清查是否有內線交易實情。

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