台東+345　新增1兒少安置機構群聚

▲台東縣今新增345確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣30日新增345位確診者，328名民眾戶籍或居住地分在台東、17名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案48,152人、居隔者462人。針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8/28下午16點為止，台東縣住院收治人數為28、加強版集中檢疫所為18人、居家照護現管人數有1780人。

台東縣衛生局表示，今日新增1兒少安置機構群聚事件，總計縣內共有1養護、4監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日共新增5例確診個案。兒少安置機構部分，新增4住民確診；養護機構新增1員工確診，其餘無新增。

BA.4及BA.5傳染力已提高，且近日疫情有逐漸升高現象，衛生局提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低因感染所造成之重症、住院或死亡風險，尤其是長者及兒童請儘快完成疫苗接種以提升免疫保護力。

各學校已開學，衛生局再次呼籲教職員及學生請落實防疫措施1.盡快完成完整疫苗接種2.入校前量測體溫3.師生及職員如有出現發燒及呼吸道症狀(喉嚨痛.咳嗽.流鼻水及鼻塞等)請在家中自行快篩如發現陽性請盡快預約合約院所進行視訊判讀，如陰性者請在家休息待無症狀後再至學校4.手部盡量避免接觸眼、口及鼻子5.勤洗手尤其在用餐及如廁前後。