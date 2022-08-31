南韓政府獲判敗訴！與美私募基金爭訟10年　須賠款2.1億美元

▲KEB韓國外換銀行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府在一場國際訴訟敗訴，必須賠償美國私募股權基金「龍星基金」（Lone Star Funds）約2億1650萬美元，若以1美元兌換1300韓元的匯率去做換算，則高達2800億韓元，且還得加上約1000億韓元的利息。其實，雙方的這場訴訟紛爭長達10年，起因是龍星基金不滿當初出售韓國外換銀行時，遭到南韓政府延遲批准，導致產生損失。

根據《韓聯社》，南韓法務部今（31）日上午宣布，世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）在這場國際仲裁案件中，判決南韓政府必須賠償龍星基金所提出損害賠償金的4.6%，為2億1650萬美元（約2800億韓元）。

龍星基金宣稱，南韓政府2012年11月「不當介入」韓國外換銀行（現已被韓亞金融集團收購合併，成立KEB韓亞銀行）的出售過程，導致龍星基金損失約46億7950萬美元，因此透過投資者—國家爭端解決（ISDS）而提起國際訴訟。

總部成立在比利時的美國私募股權基金龍星基金，於2003年以1兆3834億韓元收購韓國外換銀行；2006年5月，龍星基金同意將65%股權以超過60億美元價格出售給韓國國民銀行，但交易最後卻無疾而終；2007年，匯豐（HSBC）以63.17億美元收購韓國外換銀行51%股權，但因龍星基金與南韓政府所涉及的訴訟尚未解決，交易未獲南韓政府批准，匯豐於2008年9月宣布取消交易。

最後，龍星基金於2012年將韓國外換銀行的51.02%股權，以3兆9157億韓元全數出售給韓亞金融集團。即便龍星基金出售韓國外換銀行的價格比起當初收購時高出許多，中間賺取不少價差，卻仍對南韓政府懷有怨懟，認為當初在出售過程中因南韓政府延遲批准，才導致產生鉅額損失，因此於2012年11月向ICSID提出訴訟。

南韓政府恐怕必須以人民繳納的稅金支付賠償金。為此，南韓政府將於下午1時（台灣時間12時）以後詳加說明。南韓法務部長韓東勳表示，未來將不排除準備提出異議申請。

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