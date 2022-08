軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重　各國最新預測路徑曝

▲軒嵐諾路徑預測。(圖/翻攝自美國聯合颱風警報中心官網)

記者葉睿涵/編譯

被稱為2022年最強風王的「軒嵐諾」(Hinnamnor),目前正在太平洋西北地區肆虐,並朝日本與附近島嶼直撲而來。從氣象衛星拍攝的畫面可見,軒嵐諾目前已開始出現外流現象,威力十分兇猛,而多數的預測都顯示,它將為日本帶來極大的破壞。

據《華盛頓郵報》報導,美國聯合颱風警報中心指出,目前位於日本九州島東南偏南約645公里處的軒嵐諾,正以每小時30公里的速度持續向西移動,而其最大持續風力在美東時間30日下午達到了每小時160公里,因此該中心決定將其列為罕見超級強颱。

CATEGORY 5 Super Typhoon #Hinnamnor on radar this evening in the Pacific east of Okinawa, Japan. It's the strongest storm on Earth so far this year... @WINKNews pic.twitter.com/1TzQyyAZ9i