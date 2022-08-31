iPhone 14最新爆料！新色、MagSafe更新　但這兩點與前代相同

▲iPhone 14最新爆料出爐。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果即將舉辦秋季發表會，目前已經有許多關於 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的相關爆料出現，但隨著時間越來越接近，相關細節也持續流出。根據韓國論壇 Naver 上的一篇新發文，開發人員指出，可以期待新的顏色選項、儲存空間升級、MagSafe 改進等等。

首先，消息人士稱 iPhone 14 將提供綠色、紫色、藍色、黑色、白色和紅色的選擇，對比 iPhone 13 的紅色、星光、午夜、藍色和粉紅色。目前推測黑色可能是午夜，白色可能是指星光。考慮到這一點，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 的唯一變化是增加了新的紫色。不過，每種顏色的色調可能會有一些調整。

消息人士稱，對於 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，可以期待與 iPhone 13 Pro 相同的石墨色、銀色和金色選項。也有傳言說有綠色，類似於現有的高山綠色，還有新的紫色可選擇。

報告稱，iPhone 14 不會針對外殼耐用性進行升級，雖然蘋果測試由鈦製成的 iPhone 14 版本，但由於成本和製造工藝問題而放棄。iPhone 14 顯示螢幕也將使用與 iPhone 13 相同的玻璃塗層，但顯示螢幕耐用性或耐刮擦性可能不會升級。

至於 MagSafe 的變化，消息人士稱，蘋果可能讓 iPhone 背面的磁鐵比以前更堅固。這將改善MagSafe 錢包和MagSafe 電池組等配件的體驗。