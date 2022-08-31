蘋果秋季發表會倒數計時　這些新品值得期待

▲iPhone 14 Pro新模型機。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會即將登場，目前也有許多相關傳言流出，預計蘋果將發布iPhone 14系列，預計將有四種機型，且機型也會有所更改。

四款新機型

本次秋季發布會，蘋果預計將發布四款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Max、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max。

這個名單可以看出，iPhone 14將取消先前銷售量不佳的mini機型，也就是說，消費者想選擇小手機，可能需要考慮前代的iPhone 13 mini或是先前推出的iPhone SE 3。但這次的新機型iPhone 14 Max可以說是CP值爆表的新機型，價格較低加上大螢幕，先前就有外媒預測銷售量可能緊逼先前受歡迎的iPhone 11。

▲Apple Watch Pro將具備有史以來最大錶面。（圖／取自LeaksApplePro）

Apple Watch 8系列

除了iPhone 14之外，預計Apple Watch 8系列也會在秋季發表會登場，據報導《華爾街日報》報導，蘋果正在考慮在蘋果手錶中安裝體溫計，也可能搭載新的睡眠監測功能，此外在硬體上也可能有所升級。

根據日本網站Mac Otakara的一份報告，預計在今年秋季發表會登場的「Apple Watch Pro」將採用更大的47mm錶殼。相比之下，Apple Watch Series 7僅有41mm和45mm兩種尺寸可供選擇。

尺寸加大後，Apple Watch Pro擁有更大的顯示螢幕，對角線尺寸可能為1.99 吋。報告指出，Apple Watch Pro將採用完全平面的螢幕，而現有的Apple Watch型號的螢幕邊緣略微彎曲。扁平化設計可以提高Apple Watch Pro的耐用性。

而彭博社的Mark Gurman報導稱，Apple Watch Pro將是更加堅固的產品，專為遠征和極限運動等高強度活動的用戶設計。先前的爆料也指出，Apple Watch Pro的其他新功能，包括鈦金屬外殼、更長的電池壽命、擴展的低功耗模式、S8 晶片等。

▲iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

iOS 16

秋季發表會的同時，iOS16正式版，也將會在發布會後正式開始推送。首先，iOS16的鎖定螢幕採用了全新設計風格佈局，可以自定義設計包括時鐘字體、大小以及壁紙在內的各種元素，並且可以添加喜歡的小工具。此外，用戶還可以自定義專注模式，可以使用多張自定義界面，更換界面進入不同的模式。

在iOS16中，電量百分比以數字形式被寫入電池圖標內，但是在顯示電量百分比模式下，蘋果取消了隨著電池耗盡而變化的典型電池圖標動畫，被很多用戶詬病，不確定正式版是否會改進顯示方式。

內容識別功能上，iOS16不僅可以像上一代一樣，對圖片中的文本進行識別，還可以對影片內容進行文字識別。趣的是，iOS16的內容識別功能現在也支援匯率換算，通過選定圖片、影片中與貨幣內容，便能直接進行匯率換算。

iPad延遲發布

預計蘋果今年將舉辦兩次發表會，主要是因為iPadOS仍有相關問題需要解決，因此會延後推出，預計蘋果將在 10 月的發表會中，才會宣布新一代 iPad Pro，外媒也盤點新一代 iPad Pro 很可能會提供的新功能。包含支援MagSafe、螢幕的材質改變、電池更強與新的處理器。

新 MacBook Pro 和 iPhone 上的主要功能之一就是 MagSafe 兼容性。對於 2022 年的 iPad Pro，蘋果應該可以將這項技術應用到平板電腦上。

原先外界認為，蘋果可能打造完整的玻璃後蓋，不過因為 iPad Pro 會更加脆弱和沈重。根據9to5Mac報導指出，蘋果計劃在 iPad 背面製作更大的標誌，並帶有玻璃表面。這將有助於通過平板電腦傳輸電力。

原先預計新款平板電腦都將配備 miniLED 螢幕。現在，分析師 Ross Young 表示，由於生產成本高，蘋果將保留 LCD 技術用於較小的 11 吋 iPad。分析師郭明錤也表示，雖然之前認為蘋果也會在 11 吋 iPad Pro 中引入 MiniLED，但現在認為今年不會，目前認為據報導，蘋果將其 MiniLED 瞄準更大、更昂貴的產品。

9to5Mac 報導指出，蘋果正在開發具有更大電池的新 iPad Pro，因為用戶認為巧控鍵盤會導致電池過度消耗。雖然蘋果承諾 10 小時的電池續航時間，但這代表著這款 iPad 可以處理更苛刻的任務，續航時間更長，或者，至少與巧控鍵盤和Apple Pencil連接的時間更長。

蘋果先前在iPad Pro上增加 M1 晶片，讓許多用戶都大吃一驚之，因此蘋果很可能會在即將到來的 2022 年 iPad Pro 中添加處理器的升級版。9to5Mac 表示，這款新 iPad 將配備這款新M2處理器。