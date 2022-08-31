超商獨家！超邪惡「2款爆漿甜點」來了　咬下爆出滿滿卡士達餡

▲「卡士達半月燒」咬下爆卡士達餡。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

上班感到枯燥乏味，不如吃個甜點療癒一下！就有超商開賣最新「2款爆漿系甜點」，鬆鬆軟軟的蛋糕餅皮咬下會炸出滿滿的卡士達餡，蛋糕捲裡甚至還加了布丁增添口感，趕快把握機會開吃了。

7-11即日起開賣最新「2款超邪惡甜點」，皆由紐西蘭進口鮮奶油製成，首先是「嫩布丁蛋糕捲」，使用輕軟綿密的蛋糕包裹特製雞蛋布丁與滿滿鮮奶油，每口都充滿幸福感，即日起至9/6止，使用OPEN POINT APP 1點+39元即可兌換，限量6000份。

▲「嫩布丁蛋糕捲」口感十分豐富。



另一款為「卡士達半月燒」，鬆軟蛋糕餅皮咬下會爆出滿滿的卡士達餡，口感濕潤、香甜不膩口，即日起至9/6止，使用OPEN POINT APP 1點+29元即可兌換，限量6000份。

▲最新「哈密瓜系列」手搖飲來了。（圖／拾覺SEEJOY TEA提供，下同）

台中人氣打卡手搖飲「拾覺SEEJOY TEA」推出全新「奶奶的哈密瓜」系列飲品，首推這杯「哈密瓜芝芝」，先是層層堆疊招牌蜂蜜檸檬凍、蜜桃果粒，接著倒入現打哈密瓜冰沙，最後淋上鹹甜芝芝奶蓋，每一口都是香甜奶果香還能吃到滿滿配料，另一款「哈密瓜拿鐵」則是哈密瓜搭配鮮奶茶的組合，口感清爽不甜膩，即日起於全門市上市開喝。

▲一共有2款哈密瓜限定飲品選擇。