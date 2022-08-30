終於等到！超商人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸了　口感更滑嫩香濃

▲7-11人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

布丁控快看！超商在去年一開賣就熱銷的「焦糖嫩布丁」終於強勢回歸了，且這次回歸還改版升級，口感變得更滑嫩，每一口都能嚐到濃郁的焦糖香，另外還有3款來自日本的水果風味果凍，即日起至9/20止可享「任選第2件6折」，愛吃甜食的你一定不能錯過。

7-11終於帶來好消息，去年推出後熱銷24萬個、布丁控敲碗許久的「焦糖嫩布丁」終於改版升級回歸，這款布丁使用石安牧場動福蛋及台南禾香牧場鮮乳製成，每一口都能品嚐到超滑嫩的布丁口感，還有超濃郁的焦糖味；為慶祝回歸，即日起至9/6止，使用OPEN POINT APP 1點+35元即可兌換，限量6000份。

▲日本熱銷3款水果果凍冷藏吃是果凍、冷凍後變冰沙。

如果喜歡清爽口味的甜食，一定要吃來自日本的3款果凍，首先是「長野縣麝香葡萄一口果凍」，可吃到麝香葡萄獨特的果香與甘甜滋味；「福岡縣甘王草莓一口果凍」使用甘王草莓製成，香濃的草莓味在口中蔓延；「北海道夕張哈密瓜一口果凍」重現北海道名產夕張哈密瓜的香甜滋味；以上3款果凍即日起至9/20止可享「任選第2件6折」。

▲最新「水蜜桃手搖杯」開喝了。（圖／貢茶提供）

吃甜食當然要配飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「水蜜桃系列特調」，嚴選香甜水蜜桃作為基底製成帶有果粒的糖漿，並打造3款限定飲品，首推這杯清爽「冰搖蜜桃果茶」，是水蜜桃搭配百香果，再加入四季春茶的組合，口感順口且不膩。

「蜜桃多多飲」特意選用人氣多多搭配酸甜水蜜桃，而「蜜桃寒天烏龍茶」則是烏龍茶結合水蜜桃，並搭配清脆的寒天晶球，口感更加豐富，即日起於全門市開喝，至8/31前還可享每杯現折10元優惠。

▲3款水蜜桃飲品通通有著清爽口感。