彰化國中小學生開學首日到校率97%　25班級因確診停班

▲開學日彰化有25班停課。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

暑假結束！彰化縣國中小學今天正式開學，據教育處統計，到校人數國小6萬10人、國中2萬5238人，到校比率97%，因確診停課班級數有25班，衛生局長葉彥伯呼籲家長，最重要的防疫措施就是打疫苗、有症狀做快篩，有確診就治療，另外就是在個人防護方面，戴口罩、打疫苗、勤洗手等方面務必落實。

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▲衛生局提醒民眾有疫苗就打。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯說，彰化前波高點於6月11日6千餘例，預計三個月後的高點會落在9月11日，也差不多是9月中預計會有2千餘例。最近有多起境外感染的病例傳出，依照國外經驗，曾感染過BA.1，若再感染BA.4、BA.5的機率大約百分之二十幾，曾感染過再感染仍有2成多的機會。

▲彰化縣疫情分析。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯強調，彰化縣5至11歲將近3分之1確診過，比例非常高，因為該族群疫苗比較晚接種，尤其是5歲以下最近才開始接種疫苗，依照中央指引，於確診後三個月才接種疫苗，5歲以下接種率真的很低。其他年齡層累積感染率大多1成多近2成，但是第二波疫情都是沒打疫苗的且尚未感染的人而感染。

依據中央流行指揮中心公布，彰化縣確診人數有1320例，截至昨日為止，彰化疫苗接種率統計，第1劑，6個月以上89.5%、第2劑5歲以上87.2%，第3劑12歲以上接種率是77.5%，第4劑75歲以上34%，65~74歲以上39.4%，葉彥伯提醒民眾能打疫苗的就快點來打疫苗，保護自己，保護別人。