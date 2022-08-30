強颱「軒嵐諾」來襲！氣象局一圖曝雨最大時間點

▲強颱軒嵐諾。（圖／中央氣象局提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

第十一號颱風「軒嵐諾」增強為強烈颱風，中央氣象局晚間表示，軒嵐諾直接侵襲機率低，但未來的路徑仍要觀察，受到外圍環流影響，31日晚起至9月3日天氣最不穩定，9月1日至5日沿海浪大，桃園以北、東半部及恆春半島浪高可達3米。

中央氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」發文指出，強颱「軒嵐諾」目前持續朝琉球接近，9月1日起太平洋高壓減弱，導引氣流較不明顯，使軒嵐諾颱風移速減緩，並有北轉趨勢。預料颱風9月2日、3日位於琉球附近，是最接近臺灣時刻。

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至於另一個熱帶性低氣壓（TD14）也有機會形成今年的第十二號颱風「梅花」，對此中央氣象局則表示，這個熱帶性低氣壓與軒嵐諾颱風相互牽制，使颱風有往南偏轉現象，不過颱風路徑與眾多因素相關，故不確定性仍高。

針對未來3天的天氣情形，中央氣象局表示，31日仍以夏季天氣為主，悶熱、午後局部雷陣雨，雲林以南山區午後雷雨較顯著，南部地區降雨將持續至入夜；31日晚間起至9月1日開始受到軒嵐諾外圍環流影響，北部、宜花雨勢增大；其他地區仍維持夏季天氣（上午晴、午後雷雨），澎、金、馬也有短暫陣雨。

中央氣象局接著指出，從9月2日開始到3日是軒嵐諾影響最劇烈的時間點，北臺灣陰雨、其他地區亦有間歇雨勢，北部山區、基隆北海岸更不排除有大雨、豪雨發生；9月4日後颱風北上，各地雨勢緩和，但各沿海浪仍大，尤其基隆北海岸、東半部及恆春半島、馬祖仍有長浪發生。

最後，中央氣象局也提醒，軒嵐諾颱風雖然以外圍環流影響臺灣的機率較高，但對天氣、海況仍有相當影響，且預報不確定性仍高，請大家留意最新氣象資訊。

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