　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強颱「軒嵐諾」來襲！氣象局一圖曝雨最大時間點

▲▼中央氣象局,強颱,軒嵐諾。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲強颱軒嵐諾。（圖／中央氣象局提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

第十一號颱風「軒嵐諾」增強為強烈颱風，中央氣象局晚間表示，軒嵐諾直接侵襲機率低，但未來的路徑仍要觀察，受到外圍環流影響，31日晚起至9月3日天氣最不穩定，9月1日至5日沿海浪大，桃園以北、東半部及恆春半島浪高可達3米。

中央氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」發文指出，強颱「軒嵐諾」目前持續朝琉球接近，9月1日起太平洋高壓減弱，導引氣流較不明顯，使軒嵐諾颱風移速減緩，並有北轉趨勢。預料颱風9月2日、3日位於琉球附近，是最接近臺灣時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於另一個熱帶性低氣壓（TD14）也有機會形成今年的第十二號颱風「梅花」，對此中央氣象局則表示，這個熱帶性低氣壓與軒嵐諾颱風相互牽制，使颱風有往南偏轉現象，不過颱風路徑與眾多因素相關，故不確定性仍高。

針對未來3天的天氣情形，中央氣象局表示，31日仍以夏季天氣為主，悶熱、午後局部雷陣雨，雲林以南山區午後雷雨較顯著，南部地區降雨將持續至入夜；31日晚間起至9月1日開始受到軒嵐諾外圍環流影響，北部、宜花雨勢增大；其他地區仍維持夏季天氣（上午晴、午後雷雨），澎、金、馬也有短暫陣雨。

中央氣象局接著指出，從9月2日開始到3日是軒嵐諾影響最劇烈的時間點，北臺灣陰雨、其他地區亦有間歇雨勢，北部山區、基隆北海岸更不排除有大雨、豪雨發生；9月4日後颱風北上，各地雨勢緩和，但各沿海浪仍大，尤其基隆北海岸、東半部及恆春半島、馬祖仍有長浪發生。

最後，中央氣象局也提醒，軒嵐諾颱風雖然以外圍環流影響臺灣的機率較高，但對天氣、海況仍有相當影響，且預報不確定性仍高，請大家留意最新氣象資訊。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
遊樂設施疑失速　6歲男童「噴飛撞頭」慘死
老公偷吃18歲學生妹　妻見「甜蜜暱稱」心碎
賓士油車爽佔「電動車位」　慘變多角獸
「兄妹戀破局」恐怖男拿開山刀猛砍前女友　檢方聲押禁見
男濕疹「治不好」崩潰求醫　她一切片大驚：是癌症
高雄妹在衛生紙寫「柬埔寨SOS」　警救人結果傻眼了
李妍瑾發不自殺聲明！「捲入黑道大哥婚外情」崩潰：無路可走了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】BTS談最夯「多元共融」英文怎麼說？

強颱「軒嵐諾」來襲！氣象局一圖曝雨最大時間點

開學日校園暴增5724例確診！20縣市共387所園校停課

氣溫飆37度！婆婆不開冷氣「寶寶流汗才健康」　她1招反擊贏了

超商買冰藏危險、外送取餐放門口？他推「獨居女自保10招」網戰翻

華航訂購「16架波音787-9客機」　2025年起陸續交機

剩1校長3老師...苗栗大成高中開學日無課可上　學生將轉至他校

網軍「竟是大眼正妹」　本尊揭震驚內幕！他驚：選舉削海了吧

老公偷吃18歲學生妹！妻見「甜蜜暱稱」心碎攤牌　被嗆1句崩潰了

手遊、網紅題材都有！金漫獎入圍名單揭曉　郝明義獲特別貢獻獎

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

【英語多益通】BTS談最夯「多元共融」英文怎麼說？

強颱「軒嵐諾」來襲！氣象局一圖曝雨最大時間點

開學日校園暴增5724例確診！20縣市共387所園校停課

氣溫飆37度！婆婆不開冷氣「寶寶流汗才健康」　她1招反擊贏了

超商買冰藏危險、外送取餐放門口？他推「獨居女自保10招」網戰翻

華航訂購「16架波音787-9客機」　2025年起陸續交機

剩1校長3老師...苗栗大成高中開學日無課可上　學生將轉至他校

網軍「竟是大眼正妹」　本尊揭震驚內幕！他驚：選舉削海了吧

老公偷吃18歲學生妹！妻見「甜蜜暱稱」心碎攤牌　被嗆1句崩潰了

手遊、網紅題材都有！金漫獎入圍名單揭曉　郝明義獲特別貢獻獎

宋家豪完美1局連6場無失分　奪第15次中繼成功　

他和德國室友「1句招呼」竟自找麻煩！　釣出一票網友揭文化差異

六旬壽星自種超大「南瓜船」…划行61公里！有望破金氏紀錄

理財周刊／限電效應　太陽能與面板受惠

Fred再挑戰五星級都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑的熱門口碑商品

不是鈉！醫示警「1類食物最傷腎」　沙茶醬上榜…超量後果曝

SONY成立PlayStation「手遊部門」　專家分析強大火力優勢曝光

高雄妹在衛生紙寫「柬埔寨SOS」　警察動員救人結果傻眼了

20歲嫩妹愛美打耳洞　竟長巨無霸「腰果形狀」肉芽！醫師看診嚇壞

國軍與共艦對峙最近「不到500公尺」　蔡英文曝前線心聲：這就是守護家園的決心

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

強颱軒嵐諾來襲　颱風假機率曝

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

家長笑不出來！開學第一天台中87班停課

風王軒嵐諾煞不住直撲台灣？　「有這機率」

英國預測　軒嵐諾撲台後貫穿陸地

軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新路徑曝

軒嵐諾轉強颱！明晚雨彈開炸

接近台灣就彈開　軒嵐諾鬼切急右轉！網：怕被榨乾

死亡+27！最年輕30多歲女　染疫後發現罹癌「多處轉移」

風王軒嵐諾「飆速下墜球」　警報機率曝

剩1校長3老師　大成高中開學日無課可上

更多熱門

相關新聞

南韓估軒嵐諾「轉超強颱」時間點曝

南韓估軒嵐諾「轉超強颱」時間點曝

今年第11號颱風軒嵐諾轉強颱，南韓氣象廳預測，軒嵐諾可能在31日凌晨轉為「超強颱風」，且向台灣移動中突然迴轉，北上直撲南韓與日本的可能性突然增大，雖然尚無法排除持續向西移動的可能性，但很可能挾強大威力通過韓日之間的朝鮮海峽，需要多加小心。

日本最新預測路徑曝！軒嵐諾「暴風創紀錄」

日本最新預測路徑曝！軒嵐諾「暴風創紀錄」

接近台灣就彈開　軒嵐諾鬼切急右轉！網：怕被榨乾

接近台灣就彈開　軒嵐諾鬼切急右轉！網：怕被榨乾

他看軒嵐諾「4天神猛路徑」！網喊1點超重要

他看軒嵐諾「4天神猛路徑」！網喊1點超重要

宜蘭行撞颱風！妹子「1儀式」大迴轉驚呆

宜蘭行撞颱風！妹子「1儀式」大迴轉驚呆

關鍵字：

中央氣象局熱帶性低氣壓強颱軒嵐諾

讀者迴響

熱門新聞

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

敖犬女友身分曝光！竟是「長榮辣模空姐」

Netflix再等2天「上架一神作」！

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

強颱軒嵐諾來襲　颱風假機率曝

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

家長笑不出來！開學第一天台中87班停課

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面