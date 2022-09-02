軒嵐諾襲台「交通異動懶人包」！國內7班機取消、8公路將管制

軒嵐諾颱風來勢洶洶，各地天氣受到影響紛紛降下大雨，中央氣象局也在今（2）日上午8時30分發布海上警報。為了民眾安全著想，各縣市部分活動也做出變動，提醒民眾若要出遊，務必先確認妥當，以免白跑一趟。以下是《ETtoday新聞雲》為您整理的各縣市活動取消延期懶人包。