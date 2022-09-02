軒嵐諾襲台「交通異動懶人包」！國內7班機取消、8公路將管制

▲颱風「軒嵐諾」已發海上警報，西半部地區台北至台中、宜蘭越晚風雨越強。（示意圖／記者李毓康攝）
記者李佳蓉／綜合報導
中央氣象局今（2）日上午8點30分針對颱風「軒嵐諾」發布海上警報，預估軒嵐諾明天有機會3度增強，也因暴風圈有擴大趨勢，預計擦過台北、宜蘭、基隆等，「陸上警報機率大增。」受到軒嵐諾影響，國內外航班及公路也做出異動與管制，《東森新媒體ETtoday》整理一次帶你看。
軒嵐諾颱風來襲，各項交通異動：
航空：
今日截至10：00，國內線取消7架次、延誤3架次，國際暨兩岸航線取消1架次。
公路：
依最新颱風路徑顯示，颱風移速緩慢影響時間較長，侵襲台灣範圍及程度將增加，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為，逐級提升警戒作業，可能實施管制路段如下：
－台2線（北部濱海公路）
－台2甲線（陽金公路）
－台7線（北橫公路）
－台7甲線（北橫支線）
－台9線（北宜公路、蘇花公路）
－台9甲線（新烏公路）
－台9丁線（舊蘇花公路）
－台11線（花東濱海公路）
公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛，行經上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。
海運：
受軒嵐諾颱風影響，今日共有12航線，計65航次停航
1.基隆－馬祖：全部停航（2航次）
2.南竿－東引：全部停航（1航次）
3.高雄－馬公：全部停航（1航次）
4.布袋－馬公：全部停航（11航次）
5.布袋－龍門尖山：全部停航（7航次）
6.東港－小琉球：部分停航（8航次）
7.臺南將軍漁港－澎湖東吉漁港：全部停航（2航次）
8.大鵬灣－小琉球：全部停航（2航次）
9.綠島－蘭嶼：全部停航（2航次）
10.富岡－綠島：全部停航（13航次）
11.富岡－蘭嶼：全部停航（8航次）
12.後壁湖－蘭嶼：全部停航（8航次）
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
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