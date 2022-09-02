北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

▲宜蘭、北北基最快今深夜就有機會列入陸上警戒。（圖／取自「天氣風險WeatherRisk」）

記者張乃文／綜合報導

中央氣象局今（2）上午8點30分發布中度颱風「軒嵐諾」海上警報。粉專「天氣風險 WeatherRisk」則預估，最快在今天深夜至明天清晨，「宜蘭、北北基」就有機會列陸上警戒。

根據氣象局最新預測，今、明兩天颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，台灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨，其中北部山區並有局部大豪雨；中南部地區有短暫陣雨，中部山區有局部大雨發生機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

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「天氣風險 WeatherRisk」提到，隨著颱風暴風圈擴大、路徑稍偏西，目前發布「陸上警報」的機會正逐漸提高，「最快在今天深夜至明天清晨，宜蘭、北北基就有機會列入陸上警戒。」不過也因颱風速度放慢，影響時程稍有延後，目前以「週六至週日上午風雨最劇」。

「天氣風險 WeatherRisk」說明，颱風目前正在準備轉向，開始加速往北走。北上過程因結構調整，也不排除更略偏西，對台灣的風雨影響程度會更為明顯，需密切觀察。另外提醒北台灣強風驟雨，山區有持續性的大雨，需嚴防災情發生；中部山區也有較大雨勢，其他各地則有間歇性的雨勢或陣雨，各地沿海風浪非常大。

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