尾燈急亮仍煞不住！賓士建國高架自撞橋墩　27歲副駕女救活了

記者邱中岳／台北報導

中颱軒嵐諾襲擊北台灣，北市中山區在2日清晨發生一起交通事故，1台賓士轎車在建國高架撞上匝道橋墩，整個車頭幾乎全毀，車上2名男女也分別送醫，目前男駕駛仍在搶救，副駕駛座的女子經搶救後也恢復意識，而賓士車在建國高架橋上撞擊前的畫面也曝光。

警方調查，26歲的李姓男子在2日凌晨3時許，開著賓士E-Class黑色轎車，載著27歲的陳姓女子，行經建國高架橋南往北時撞上民權東路匝道口的橋墩，車頭凹陷幾乎全毀，車上2人也受困，警消獲報後趕往現場處理，並將2人救出後送往醫院搶救。

▲男子開賓士車載女，建國高架撞橋墩，整台車子幾乎車頭全毀，可見撞擊力道相當猛烈。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子當場昏迷緊急送往馬偕醫院救治，另外副駕駛座的陳姓女子則一度沒有呼吸心跳，經過醫院搶救後目前恢復心跳，警方目前在車上沒有聞到濃厚酒味，但也將2人血液送往鑑識中心，釐清是否有酒後駕車的問題。

▲監視器也拍下賓士車自撞前的畫面，駕駛突然踩煞車，後來疑似撞上後煞車燈也隨之熄滅。（圖／記者邱中岳翻攝）

事發經過的監視器畫面稍早曝光，畫面中黑色賓士轎車行經建國高架橋，畫面中可以看到賓士車突然踩煞車，疑似撞上橋墩後，煞車燈也隨之消失，警方也等待2人清醒後釐清相關肇事責任。