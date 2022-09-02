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上次颱風侵台「是3年前的白鹿」　當年慘況被翻出！釀1死9傷

▲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，男子騎車自撞路樹傷重不治，該肇事路樹土地經查是市府工務局所管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白鹿颱風夜，台南18歲男騎車自撞路樹，最終傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱「軒嵐諾」來勢洶洶，全台都有較大風雨出現。其實，已連續3年沒有颱風侵台了，前一個是2019年的輕颱「白鹿」，回顧當年造成的災情，全台累積超過11萬戶停電，更釀1死9傷悲劇。

2019年8月23日，隨著白鹿逼近台灣東南方海面，中央氣象局於凌晨5時30分，發布海上颱風警報，接著在下午2時30分發佈陸上颱風警報；不過，當天下午4時10分，白鹿便從高雄楠梓區出海，當晚11時30分解除陸上颱風警報。

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據悉，白鹿在台灣共造成1死9傷，其中台南市一名18歲男子，在騎乘機車時被倒塌的樹木壓到，樹枝刺穿右胸，最後送醫傷重不治。另外，全台有超過11萬戶停電，3454人需疏散撤離，合計607件災情。

▲受到白鹿颱風影響，新竹縣尖石鄉有巨樹傾倒，道路中斷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲受到白鹿颱風影響，新竹縣尖石鄉有巨樹傾倒，道路中斷。（圖／記者陳凱力翻攝）

就曾有網友發文驚呼，「有點意外，居然3年了？也不是說希望有颱風，畢竟會造成很多災害，只是看到間隔的時間，還是有點震驚。」

許多人也紛紛表示，「他只是遲到...不會不到」、「我還在念小學的時候，基隆1年200天下雨，現在我大學畢業了，基隆1年下大概150天而已」、「現在的年輕颱風一代不如一代」、「已經忘記那種放假的感覺了」、「好像自從我上班後，台灣就沒颱風了」。

▲▼正值花季的花蓮六十石山遭白鹿颱風肆虐，整條上山路段到處都是大小落石並充斥泥流。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲花蓮六十石山遭白鹿肆虐，整條上山路段到處都是大小落石，並充斥泥流。（圖／富里鄉公所提供）

另外，對於3年來沒颱風侵台，氣象專家賈新興先前指出，可能的原因有三，包括中太平洋型態的反聖嬰現象、異常偏強的東風距平於菲律賓海至南海，還有就是台灣上空有明顯的高壓距平籠罩，就算颱風生成也難以越雷池一步。

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