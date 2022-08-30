記取南方澳斷橋教訓！捷運橋梁檢測維修首納評鑑　「出軌扣20分」

▲淡海輕軌。（資料圖／新北捷運公司）

記者李姿慧／台北報導

2019年10月1日南方澳跨港大橋突崩塌，一輛行駛中油罐車墜落壓毀漁船，6名外籍漁工無辜喪命，經查廠商未按圖施工，維護單位未定期檢測及適當維管，為加強橋梁養護監督，目前公路、鐵路橋梁雖已納評鑑，大眾捷運系統橋梁則未有評鑑，交通部本週公布評鑑要點首度納入捷運橋梁檢測維修，首次評鑑明年公布。

交通部昨(8/29)訂定「大眾捷運系統橋梁檢測及維修情形評鑑實施要點」，即日生效，首度將北市北捷、新北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運等大眾捷運橋梁納入評鑑，大眾捷運地方主管機關應於每年度終了後3個月內，將所轄捷運橋梁檢測及維修情形，報交通部備查，交通部視需要辦理評鑑。

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根據評鑑項目規定，包括橋樑檢測作業、橋樑維護作業等，若相關橋梁捷運有斷橋、落橋，以及橋梁混凝土、鋼筋、鋼構、螺栓、構件或附屬設施等剝離、剝落、斷落致死亡或財物毀損與受傷賠償總額達100萬元者，或橋梁結構變位過大致列車出軌者，評鑑將扣20分。

交通部路政司專委魏瑜表示，根據評鑑要點訂定，若評鑑分數90分以上列為優等，80到89分為甲等，70到79分為乙等，60到69分列丙等，未滿60分為丁等，相關評鑑結果將由地方主管或營運單位納相關人員績效考核和獎懲參考。

魏瑜表示，首次大眾捷運系統橋梁檢測和維修評鑑將於今年第三季通知受評機構，預計明年將可首次公布評鑑結果。