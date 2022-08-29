26歲女花13萬簽約當網紅！4月後「粉絲數1000變360」氣炸要求退錢

▲長沙女子花3萬人民幣當網紅失敗退費遭拒。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

26歲的長沙正妹小玲（化名）今年4月上旬，通過朋友介紹，與一間公司簽約，交了3萬元人民幣（約新台幣13萬元），「公司的人說可以扶持我把我打造成網紅，還說我如果新介紹一個人進來，就可以賺取1萬5，也就是一半的錢。」。4個多月過去，小玲不僅沒有吸引到一名客戶，她在某平台的粉絲數還從1000下降到360。

據《瀟湘晨報》報導，4月上旬，小玲在朋友小佳（化名）的推薦下，給對方轉去3萬人民幣，與湖南享夢遊網絡科技有限公司簽訂了《享夢遊城市合夥人商務服務協議》以及《享夢遊城市合夥人平台合作協議》，「公司的人告訴我，可以將其當成事業來發展，還可以扶持我，把我打造成網紅IP，小佳就是我的合夥人。」

當時的小玲已經從上一家公司辭職，正在找工作。她說，簽完協議後，自己每天的工作任務就是探店，以及在朋友圈等社交平台發布一些圖片和文案，「這些圖片基本上是發佈在公司群裡的，也有些是合夥人提供的。雖然公司沒有硬性要求，但如果你不發的話，就沒有流量進來。」

小玲表示，她發布的圖片當中，有些地方是自己都沒有去過的，「都是虛假的引流方式，公司還幫我在一個平台上買了1000個粉絲，4個多月過去了，現在粉絲數已經掉到360個了。」

小玲氣憤，自己發朋友圈的目的就是為了吸引朋友圈的人來當她的合夥人，「公司說可以快速回本，只要新介紹一個人進來，我就可以從這3萬塊錢中獲取1萬5，也就是賺取一半。」

「花3萬塊就能免費吃喝玩樂，打造個人IP讓妳當網紅，妳信嗎？實際上公司只是想收妳3萬元，拉妳入夥，之前的都是噱頭」，小玲稱，4個多月過去，自己一個人都沒拉到，「親戚朋友和熟悉的人看到我的朋友圈，並不相信這是一個真實的個人IP。」小玲想退錢，「沒有打造成功，我頂多就算一個博主，不算網紅。」

8月27日，該公司法務江橋回應，「城市合夥人」是公司基於兩種服務的一個產品，小玲與公司簽訂了兩份協議，享受了相應服務，兩部分費用加起來一共是3萬元，城市合夥人只是一個叫法，一種身分授予；公司只要對簽訂的服務協議在交付過程中沒有誇大宣傳，就不存在虛假宣傳。

江橋表示，對於推薦新人會有提成一事是公司的內部獎勵機制，但公司堅持底線，一直都是合法合規經營，不存在詐騙，「對方（小玲）享受了相應服務，再來無理取鬧退費。 」