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他PO照怨飯店「泳池都是人」！一見嬌點暴動了：炫耀文無誤

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲泳池都是人，讓原PO大翻白眼。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

假日出去玩，最討厭的事就是人擠人！有男網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」發文，抱怨飯店泳池都是人，不爽到貼出翻白眼的表情符號，「想要在飯店游泳的要三思。」結果照片一出，只見泳池裡聚集一群比基尼妹，讓底下都直呼，原PO根本是假抱怨、真炫耀，「你慢慢三思，我先下水了！」

這位男網友貼出照片，只見這間飯店似乎將泳池設在高樓層，還特地做成露天的無邊際泳池，能邊玩水邊看絕佳海景。從畫面上來看，確實吸引許多房客到這裡朝聖，不過感覺泳池並不大，裡面包括小朋友已經不下10人，還有一群遊客擠在旁邊。

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原PO就在池子邊拍下這張照，文中直呼，「泳池都是人，想要在飯店游泳的要三思」，中間還穿插一個翻白眼的表情符號，一副看到這麼多人、就沒了下水興致的樣子，看似相當不爽。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲幾乎都比基尼妹，讓網友超羨慕原PO。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

只是再仔細一看照片，網友都覺得原PO根本是「假抱怨、真炫耀」，因為泳池裡的遊客基本上都是比基尼妹子，有的穿著爆乳款，還有大秀美背的交叉式比基尼，讓不少人大讚，「這邊是天堂嗎？可以告訴我天堂怎麼走嗎」、「我一定一直潛水一直潛水一直潛水一直潛水」、「我熱愛游泳」、「炫耀文無誤。」

還有一票秒留言跪求飯店，「道德在哪？羞恥在哪？地址在哪？聯絡方式在哪」、「有沒有羞恥心啊？地點在哪」、「震怒！在哪裡」、「真的要三思……千萬不能帶老婆小孩一起來（欸不是……」、「千萬別上Fb打卡，不然回家跪算盤」、「真的要三思……搭訕哪個好？」也有眼尖網友解答，這是蘇澳的某間飯店，但價位不便宜，原PO則是現身回覆房價，「1萬1，QQ」。

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