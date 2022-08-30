快訊／今本土+31178！新北6631例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增31,178例本土個案，另增310例境外移入和27例死亡。本土個案以新北6631例最多，其次為台北3896、台中3761、桃園3138、高雄2573、台南2026等。

今日新增之31,178例本土病例，為14,345例男性，16,822例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(6,631例)，臺北市(3,896例)，臺中市(3,761例)，桃園市(3,138例)，高雄市(2,573例)，臺南市(2,026例)，彰化縣(1,320例)，苗栗縣(869例)，新竹縣(816例)，屏東縣(811例)，雲林縣(767例)，宜蘭縣(696例)，新竹市(673例)，花蓮縣(578例)，嘉義縣(512例)，南投縣(511例)，基隆市(509例)，嘉義市(385例)，臺東縣(345例)，金門縣(181例)，澎湖縣(160例)，連江縣(20例)。

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指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為12例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至8月27日，死亡日期介於6月9日至8月27日。

▲8/30新增病例。（圖／指揮中心提供）

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