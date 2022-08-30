Novavax剩不到10萬劑！莊人祥曝：最近一週有新到貨「初估50萬劑」

▲Novavax疫苗，資料照。（圖／食藥署提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（30）日公布最新新冠疫苗庫存統計，Novavax疫苗僅剩不到10萬劑，不過他也提到最近一週還會有新到貨。莊人祥後續受訪進一步說明，目前預估是9月上旬到貨，數量應該和首批相當是50萬劑。

本土疫情升溫中，今日本土病例再次突破3萬例，而指揮中心今日也公布65歲以上長者疫苗接種率，結果發現第四劑僅有33.7%，已經符合接種間隔可以施打的長者還有約半數沒有接種，疾呼希望趕快完成疫苗接種，預防染疫造成重症。

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不過，有些長者可能希望接種BNT等疫苗，卻找不到院所提供，媒體問及目前疫苗庫存。莊人祥說明，BNT疫苗目前庫存不到10萬劑，昨天另有60萬劑剛抵台，正進行後續檢驗封緘作業，後續預期會優先提供給12-17歲青少年接種追加劑（第三劑）使用，但地方政府也可以提供給成人接種；至於莫德納疫苗則還有200萬餘劑的庫存。

另Novavax部分，6月29日抵台的首批疫苗剩下不到10萬劑，莊人祥說明，估計9月上旬還會有一批到貨，數量和首批相當約50萬劑。

根據指揮中心資料，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

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