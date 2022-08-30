本土重返3萬大關！長者第四劑接種率慘　有3成「能打還沒打」

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

BA.5真的來了！今（30）日本土病例正式突破3萬，中央流行疫情指揮中心公布國內65歲以上長者疫苗接種情形統計，前三劑的接種都已經達到7成5以上，但是第四劑接種卻僅有33.7%。進一步檢視發現，約有3成長者是已經符合接種間隔但仍沒有接種，發言人莊人祥提醒，目前疫情已經在上升中，提醒符合資格民眾盡快完成接種，降低重症風險。





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▲65歲以上民眾疫苗接種統計。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說明，目前65歲以上長者疫苗接種，第一劑接種率達到87.8%，第二劑84.4%，追加劑（第三劑）75.5%另外第二次追加劑（第四劑）33.7%。

長者的第四劑接種率和其他劑落差相當明顯，約有6成以上長者尚未接種。莊人祥解釋，約有3成長者是屬於已經符合接種資格但還沒有接種；這也相當尚未接種的6成當中約有一半是「可以打但還沒打」。

莊人祥分析，可能原因包含各縣市疫苗提供情況，會請地方政府協助設置接種站，或提供夜間服務，醫療院所也盡量讓資料可以方面民眾查找；另有些長者可能要家人協助預約，也希望地方政府透過民政系統協助。





▲第二次追加劑接種說明。（圖／指揮中心提供）

莊人祥也重申第四劑接種對象，除長者外，還有長照機構住民、18歲以上免疫不全或低下且病情穩定控制者；另外開放可評估風險接種則包含醫事人員、機場港埠、居家檢疫系統工作人員、航空機組員、船員、機構設福照護系統工作人員，50~64歲成人，18歲以上因為外交、公務、洽商等工作需求出國者等。

針對BA.5疫情持續升溫，莊人祥說明，預期明天個案數會比較多，可能落在3萬4～3萬5左右，未來可能一週會增加5~6千例，下週可能會破4萬例；指揮中心預估高峰將落在9月中下旬。

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