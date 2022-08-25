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遊覽車新評鑑制度今年上路！每年一次　重大死傷肇事降「不列等」

▲▼新竹台68快速道路遊覽車翻覆。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲台68快速公路曾發生遊覽車翻覆。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者李姿慧／台北報導

遊覽車新評鑑制度出爐，交通部公告修正「遊覽車客運業評鑑作業要點」，自今(111)年起改為每年定期評鑑一次，另針對評鑑為乙等以上包括甲等和優等的遊覽車業者，只要發生重大傷亡有責事故，將一次直接降為不列等，並限期改善和定期查核，若不改善，將影響領取政府補貼。

過往遊覽車客運業評鑑原則每2年進行一次，為讓評鑑更符合現況並鼓勵業者朝優等服務提升品質，交通部本週公告修正「「遊覽車客運業評鑑作業要點」，明訂遊覽車評鑑作業自111年度起每年辦理，各等第評鑑項目及標準自111年度起採計紀錄期間為前一年度10月至當年度9月。

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公路總局表示，今年起評鑑制度將進行微調，將評鑑期間固定，且採每年連續評鑑，讓評鑑無空窗期，提供更即時的評鑑結果讓民眾參考，也鼓勵業者積極朝向優等服務提升品質。

此外，「遊覽車客運業評鑑作業要點」也修訂年度評鑑結果為乙等以上之業者，發生重大傷亡有責事故時，其安全紀錄屬應不予列等者，即予調整評列不列等。

公路總局指出，過去就有降等機制，但採慢慢降等，優等降為甲等，甲等降為乙等，乙等再降為不列等，每半年安全檢核一次，此次修正後，一旦發生重大有責死傷事故，無論是優等或甲等、乙等，將一併直接降等為不列等。

公路總局表示，若被列為不列等，將要求業者限期改善，若不改善，將影響業者申請政府補助，譬如最近推出觀光振興對遊覽車出車有獎勵，若不列等業者限期不改善，將無法申請政府補助，此外機關學校預訂車輛招標時，也會要求不列等車輛無法承攬。公路總局強調，遊覽車客運業評鑑作業新制今年起上路，預計明年將可公布評鑑結果。

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