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台南泥水工會助弱勢修繕　中秋加碼送月餅物資

▲台南市勞工局與台南市泥水業職業工會兵分三路發送月餅物資給弱勢家庭修繕服務的20戶案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局與台南市泥水業職業工會兵分三路發送月餅物資給弱勢家庭修繕服務的20戶案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節將至，30日台南市勞工局與台南市泥水業職業工會兵分三路發送月餅物資給弱勢家庭修繕服務的20戶案家，擴及安南區、下營區、安定區、柳營區、南區、七股區、永康區、鹽水區、善化區、後壁區、歸仁區、關廟區、西港區、官田區等14個行政區。

勞工局及工會除了免費替弱勢修屋，還有後續贈送物資的關懷行動，讓弱勢家庭安心居住，並感受到黃偉哲市長建立「希望家園」誠摯溫暖的心意。另外，郭信良議長也至現場共襄善舉，這次發送的物資包含喜憨兒月餅禮盒、紅包2000元、電扇、泡麵、涼被、衛生紙及魚鬆等。

發送的第一戶位於歸仁區，歸仁區區長魏文貴亦到場關心，案主為50多歲的蕭姓職災勞工，2020年底遭高壓電電擊，全身有1/4燒燙傷，妻子為新住民，育有3名子女，尚在就學中。家中大門及浴室空間過於狹窄且有門檻阻礙，輪椅進出不便，嚴重影響案主的生活動線不利休養，且該戶的經濟狀況無法負擔改造無障礙環境的修繕費用，勞工局職災個管員親訪時看到案主的困境，特別連結「做工行善團」泥水志工協助拆除浴缸及門檻，並進行地面混凝土及貼磁磚施工，木工志工安裝木門及無障礙板並貼上防滑條，將蕭姓案主家中改造成無障礙空間，讓案主輪椅可以順利進出，有較大活動空間，生活起居方便許多。

▲台南市勞工局與台南市泥水業職業工會兵分三路發送月餅物資給弱勢家庭修繕服務的20戶案家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳營區的黃姓案主打零工維生，與越南籍妻子育有一女，家中門板、窗台等遇雨會漏水，設於屋外的簡陋廁所衛生環境不佳，該戶列冊為低收入戶，經濟困難無法修繕房屋，「做工行善團」接獲通報後，即安排鋁製品志工協助換新紗窗門，金屬志工架高原廚房的鐵皮屋頂改造新的衛浴空間，電氣志工重新配置電線、埋設化糞池及換新燈具，木工志工安裝天花板輕鋼架及隔間，油漆志工進行浴室防水工程，泥水志工黏貼廚房牆壁磁磚及浴室牆壁、地面磁磚，最後電氣及油漆志工協助安裝廚具、衛浴設備及壁面粉刷美化，亦贈送二手家具供案家使用，該戶為黃偉哲市長上任後弱勢房屋修繕完工第100戶，完工當日黃偉哲市長特別至現場贈送紅包、勞工局晴天坊涼被等入厝禮慶祝完工。

勞工局長王鑫基表示，感謝台南市泥水業職業工會熱情相挺，用最實際的行動關懷弱勢家庭，散播社會正能量，小小的心意也能帶給弱勢家庭無比的感動，希望藉由此次贈送月餅物資的活動，讓弱勢家庭溫馨過中秋，共享臺南「希望家園」美好的氛圍。

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