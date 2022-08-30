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只因停車糾紛！狠殺換帖兄弟和女友　搭白牌車行兇...逃死判無期

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金文龍被警方緝獲，台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金文龍被警方緝獲，台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

男子金文龍於2020年2月21日，在台南市將軍區持槍槍擊姚姓男子及郭姓女子造成2死，金嫌25日晚上在佳里區新生路一家牛肉麵店前落網，經依殺人、槍砲罪嫌送辦後，台南地院30日上午宣判，法官以殺人、槍砲等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金文龍被警方緝獲，台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市將軍區青鯤鯓漁村2020年2月21日下午3時許驚傳槍擊命案，53歲屋主姚姓男子與43歲郭姓女子在室內時，55歲兇嫌金文龍搭白牌車到場，金嫌先請白牌車在外面等，獨自進屋內行兇，而後離開搭車離去。

姚男頭部及胸部等中3槍當場失去生命跡象，郭女頭、肩、腹中3槍，經送麻豆新醫院急救，經開刀取出3顆彈頭，郭女因頭部槍傷，造成腦部水腫，隔天再做一次腦部手術，惟傷勢一直不見好轉，昏迷指數持續低迷，延到3月2日凌晨2時許，宣告傷重不治身亡，2名被害人先後死亡。

據了解，死者姚男與郭女疑為男女朋友關係，郭女在佳里區經營三家檳榔攤，郭女常到姚男位於將軍區鯤鯓里的住處，而金嫌是姚男2、30年的老友。金嫌日前遇上地方廟宇建醮，為了參加活動方便，時常將車停在郭女檳榔攤前方阻擋出入，郭女為停車與金嫌發生糾紛，並向姚男抱怨，姚男因挺郭女引起金嫌極度不滿，認為姚男與他是多年老友，怎會去挺郭女？疑因此引起金嫌殺機。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金文龍被警方緝獲，台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

25日傍晚，佳里分局偵查佐蘇俊棋執行專案勤務時，眼尖發現疑似殺人犯嫌金嫌，騎乘一部機車出現在佳里區下營里，立即通報攔截圍捕並尾隨犯嫌，到晚上7時16分，金嫌騎乘機車到佳里區新生路一家牛肉麵店前，偵查佐蘇俊棋衝上前踹倒金嫌人車將金嫌壓制，其他幹員也馬上上前協助壓制逮捕，警方從金嫌褲袋內，起獲1把金牛座改造手槍（彈匣1個內含五顆子彈）褲袋內起1顆子彈。

▲涉嫌台南市將軍槍擊命案的兇嫌金文龍被警方緝獲，台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認為被告因細故酒後對2名被害人開槍射擊，為計畫性之預謀殺人，惟被告主動告知員警槍、彈下落，表示願意面對自己一時衝動犯下之錯誤，有心賠償被害人家屬，但因名下無任何財產，故無法處理，堪認有悔悟反省之心，其因細故才殺害2 位被害人，並非所謂「無差別殺人」，其行為手段在本質上應無反覆實施之高度危險性。

另一方面，法官認為被告縱有反社會性格特質，但隨著年紀之增長，已經降低始，其有妨害自由、毀損等前科，執行期間在監表現良好，獲得縮刑60日、提前縮短刑期之寬典，堪認刑罰執行對被告具有相當之心理拘束力，而有藉徒刑之執行獲得矯正之可能終坦承犯行，被告為殺人犯行時，有受到酒精之影響，其所犯殺人罪，如經法院判處無期徒刑，須執行達25年始有假釋出監之機會，此間被告在監執行，並無任何接觸酒精之機會，應可達矯治酒精成癮之效果，不至再有酒精濫用之情形，因此判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身。持有殺傷力之槍枝罪，併科罰金新台幣3萬元，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

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