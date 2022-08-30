反霸凌專線1953今啟用　教部籲「勇敢檢舉」不再旁觀

記者許敏溶／台北報導

全國中小學今（30日）開學，為讓國人更重視校園霸凌議題並減少霸凌事件發生，教育部今上午舉辦「反霸凌專線1953」啟用儀式，取諧音為「依舊友善」，24小時都可撥打，教育部次長林騰蛟表示，考量過去反霸凌專線「0800」太長不易記憶，現縮短為「1953」，過去專線2到3年平均每年接到3500到4100通電話，專線簡單好記又方便，不怕以後電話量增加，希望看到不公平對待要勇於檢舉，避免校園霸凌事件發生。

教育部從2006年3月即設置反霸凌專線，原有反霸凌專線號碼長達10碼不易記憶，今天宣布推動反霸凌專線簡化號碼由「0800」改為「1953」，並以「53」的諧音傳達「友善」概念，記者會開場由特技跆拳表演及宣傳影片「1953不再旁觀」，展現守護、勇氣與正義力量，緊扣本次主題「陪你勇敢，不再旁觀」，鼓勵學生發現或是遭受校園霸凌時，要勇敢說出來。

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▲教育部次長林騰蛟今上午出席「反霸凌專線1953」啟用儀式，呼籲民眾一起拒絕校園霸凌。（圖／記者許敏溶攝）

林騰蛟在致詞時表示，專線已經設置多年，過去使用0800專線的數字高達10碼，這次簡化後剩下4碼，最重要目的是號碼簡化好記後，希望家長與學生善用1953的專線電話，遇到相關校園霸凌狀況時，在第一時間打電話尋求相關協助。

會後媒體詢問反霸凌專線電話量，林騰蛟表示，過去2到3年來，每年反霸凌專線接到電話量約3500到4100通之間，感謝各縣市聯絡處等電信業者幫忙，讓反霸凌專線可以24小時服務，若發現或遭受反霸凌事件，能在第一時間反映，協助發掘校園霸凌相關問題，適時給予學生協助與瞭解，避免憾事發生。

至於號碼簡化後，教育部是否會擔心電話量大增，林騰蛟強調，不會擔心電話量會增加，希望透過電話，讓師生與家長及民眾在遭受不公平對待時，透過旁觀者與師長或相關資源協助，避免校園霸凌事件發生。

▲反霸凌專線1953」啟用儀式。（圖／記者許敏溶攝）

