學校無視新規「要求7:30到校」　教部硬起來：督導各縣市政府積極介入

▲教育部次長林騰蛟表示，若校方要求學生7時30分到校，將督導各縣市積極介入。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全國中小學今（30日）開學，教育部新學期最新規定，學生早上8時10分前到校即可，昨（29日）卻傳出部分學校仍要求7時30分到校，教育部次長林騰蛟今（30日）指出，對於每天上課時間，教育部已有統一規範，若部分學校未依照教育部規範執行，教育部將督導各縣市教育局處去瞭解，若還有學校要求，將由各縣市政府積極介入。

教育部在今年3月修正發布《教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項》，明訂高中朝會活動每週最多1天，其餘4天早自習由學生自主規劃運用，學生只需要在早上8時10分到校即可，但昨卻遭北市內湖高中家長踢爆，指班上老師給新生的通知單上寫「還是希望孩子們7時30分前到校」，批評教育部說一套，學校做一套。

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教育部今天上午舉辦「反霸凌專線1953」啟用儀式，會後教育部次長林騰蛟接受媒體聯訪時，媒體詢問部分學校要求學生提早到校，林騰蛟表示，今天是中小學開學日，學生經過漫長假期回到校園上課，對於每天上課時間，教育部已有統一相關規範，希望各級學校能依照教育部規範時間到校上學，部分學校沒有按照教育部規範執行，教育部會督導各縣市教育局處去瞭解，讓學校確實執行相關規範。

媒體追問，若校方還要求學生在7時30分前到校，林騰蛟指出，教育部會請各縣市政府積極介入督導，也希望學校遵守相關規範。

受到學生可以延後到8時10分到校影響，學校少了許多政策宣導的機會，包括今天啟用的「反霸凌專線1953」，對此，林騰蛟表示，今天是開學日，且本週為友善校園週，不管是推動反霸凌或反毒等相關政令宣導，除了在友善校園週，學校除了利用朝會或學生聚集相關時間外，也可以利用正式課程，或非正式課程中，以融入式來進行宣導，這部分由各校發揮創意進行。

