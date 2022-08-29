教部強行通過2歲幼兒入混齡班　教團斥無視民意逆風而行

▲教育部修法放寬2歲學齡幼兒混齡上課，引發教團不滿。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決家長送托需求，教育部日前預告修正《幼兒教育及照顧法施行細則》第2條草案，開放幼兒園在招收3歲以上、未滿4歲的班級有餘額時，可以招收學齡未滿3歲幼兒（但實際年齡已滿3歲）。但引發教師團體批評是「混齡教學」，影響幼兒照顧品質，恐導致「2歲專班泡沫化」。

教育部原本在今年6月提出該修正草案，因全國教師工會總聯合會、靖娟基金會等團體反對，教育部表示會聽取各界意見再研議，並於8月18日在公共政策網路參與平台進行政策討論，本月24日二度預告，為期2個月，會再廣徵意見。

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全教總今指出，教育部於8月18日，依公共政策網路平台的程序，邀請了10多位民眾參與線上對話討論，與會民眾一面倒反對該政策，但教育部不但沒有調整內容，還「堅持逆風而行」，強行要讓2歲幼兒混齡和3歲幼兒上課的政策上路。

全教總批評，教育部在3個月內「二度」完成修改法令的行政程序，如果這不是「別有所圖」，那什麼才是「別有所圖」？質疑蔡英文政府的公共網路政策參與平台，只是徒具形式的「官方一言堂」？

教育部回應，修法只是調整讓「實際年齡」滿3歲的幼童，能與「學齡」3歲的幼童一同上課，不至於產生混齡上課的情況。此外，幼兒園須同時符合3個條件，包括必須設有3歲專班；未設置2歲專班或2歲專班已額滿、3歲專班有餘額；幼兒必須實際年齡滿3歲的當月才可入班。但考量各界意見多元，近日會再廣徵各界意見，做為修訂參考。