宜蘭行撞颱風　妹子「1儀式」大迴轉驚呆！眾人反崩潰：缺水啦

▲原PO兩個月前就安排要去宜蘭玩，結果遇上颱風。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「太不可思議了！」一名女網友在臉書「●【爆廢公社二館】●」發文，說她9月初要到宜蘭玩，想不到卻遇上颱風「軒嵐諾」湊熱鬧，就趕快做1件事祈求好天氣。隨著各國模式最新模擬路徑出爐，軒嵐諾還真的有可能「大迴轉」，讓她也驚呆。不過貼文一出，其他人反而跪求她別做了，「有招颱風的嗎？」

這位女網友文中表示，「9月初要到宜蘭玩，聽到颱風要來，趕快燒了烏龜～沒想到颱風真的要迴轉了，太不可思議了！」並附上一張照片，只見她在白紙上畫滿烏龜，加起來大約60隻左右，上面還有一個戴著墨鏡的大太陽和兩朵白雲，一旁則寫下「2022年9月1號～4號 台北跟宜蘭大晴天 颱風請往日本」。

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▲原PO忍不住「燒烏龜」希望好天氣。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

貼文一出，就有人納悶，「燒烏龜是什麼法術」、「這是在作法嗎？哪招」、「我只看過晴天娃娃。」話題秒釣出過來人讚嘆，「我4月出去玩～也是有畫烏龜燒掉，當天天氣～熱」、「拍婚紗前一天下雨，請老公陪我燒烏龜，結果真的有奏效」、「燒烏龜真的有效（已畢業新娘認證）。」

據悉，「燒烏龜」有「烏雲歸去」的意思，通常都是新人要拍婚紗或辦戶外婚禮前，要祈求好天氣才會這樣做。另外，並不是真的要找烏龜來燒，只要在白紙上寫下祈求天晴的日子和地點，然後畫上滿紙對著太陽笑的烏龜，最後再把紙燒掉就好。

▲一大票網友都求原PO別燒了。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

但大部分網友都跪求她別燒了，「兩難……宜蘭在不下雨冬天要缺水危機」、「希望基隆能下雨，不然要沒水」、「別燒了，都要缺水了」、「等缺水你們就知道了」、「拜託進來吧！目前台灣真的很需要水。」也有人開玩笑，「我覺得妳這樣做，會讓颱風在龜山島一直徘徊」、「颱風龜去，直接給妳在龜山島不離去。」