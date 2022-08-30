軒嵐諾今將轉強颱「登頂風王」　明晚變天暴風圈侵襲率46%

▲氣象局觀測，軒嵐諾今晨2時近中心最大風速每秒48公尺，已來到中颱上限，颱風眼清晰可見。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員曾昭誠表示，中度颱風「軒嵐諾」已是今年最強颱風，預估今天（30日）將增強成強烈颱風，周三晚起北部轉為有局部短暫陣雨，周四至周六最靠近台灣。根據中央氣象局最新資料，軒嵐諾7級風暴風圈侵襲機率上升至46%。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周三各地多雲到晴，午後西半部和東半部山區有雷陣雨，周三雲林以南山區午後雨勢可能會比較大一點。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周三晚起東北風開始增強，北部轉為有局部短暫陣雨；周四至周六颱風外圍環流加上東北風影響，北部、東北部有短暫陣雨，雨勢會滿持續，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢可能會比較大，北部高溫稍降到30-32度，東部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨。

曾昭誠表示，周日、下周一颱風可能比較遠離，但北部仍受偏北風影響，有短暫陣雨，其他地區維持多雲、午後有雷陣雨。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



▼最新7級風暴風圈侵襲率。（圖／氣象局）



氣象局觀測，軒嵐諾今晨2時近中心最大風速每秒48公尺，已來到中颱上限。曾昭誠指出，它強度已比今年過去10個颱風還要強，預估今將轉強颱，還會持續增強。

曾昭誠分析，軒嵐諾先以偏西走為主，之後轉西南，周四、周五來到琉球群島南方海面，因導引氣流不明顯，可能滯留一陣子，之後動向還要再觀察；以目前預報路徑，是不會發颱風警報，但若在琉球滯留時向西，就有發警報機會。

根據氣象局最新資料，軒嵐諾7級風暴風圈侵襲機率上升，最高為宜蘭縣的46%，其次為基隆市45%、花蓮縣44%、台北市42%、新北市41%，桃園市、綠島各38%，蘭嶼35%、新竹縣市34%，苗栗縣、台東縣各32%，本島其他縣市介於20-29%間，外島3縣市則介於8-22%。

▼軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

