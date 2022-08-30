今年最強！軒嵐諾煞不住直撲台灣？　「有這機率」

▲今年最強颱。 （圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風軒蘭諾已成今年最強颱風！天氣風險公司總經理彭啟明今天（30日）表示，大家一定很關心軒蘭諾颱風來不來，怎麼會有這樣轉彎的颱風？會直覺問「會不會煞車煞不住，直撲台灣？」他指出，仍有這機率，但模式也越來越穩定，但仍不排除有再調整空間，就繼續看下去吧！

彭啟明在臉書說，希望和東北風配合之下，北部能帶來些水氣，解基隆及北部迎風面的乾旱之苦，目前預測來看，周五、周六兩天有這機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新美國模式模擬路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）



▲▼最新歐洲模式模擬路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）



中央氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，預估軒嵐諾周四、周五來到琉球群島南方海面，因導引氣流不明顯，可能滯留一陣子，之後動向還要再觀察；以目前預報路徑，是不會發颱風警報，但若在琉球滯留時向西，就有發警報機會。

氣象局觀測，軒嵐諾今晨2時近中心最大風速每秒48公尺，已來到中颱上限。曾昭誠指出，它強度已比今年過去10個颱風還要強，預估今將轉強颱，還會持續增強。

曾昭誠指出，周四至周六颱風外圍環流加上東北風影響，北部、東北部有短暫陣雨，雨勢會滿持續，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢可能會比較大，北部高溫稍降到30-32度，東部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



▼最新7級風暴風圈侵襲率。（圖／氣象局）

