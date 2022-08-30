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風王軒嵐諾「飆速下墜球」！警報機率曝　明晚轉雨連下3天

（圖／翻攝RAMMB）

▲軒嵐諾已是今年最強颱風。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風軒嵐諾飆速，來勢洶洶！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，軒嵐諾周三有「下墜球」路線的趨勢，按照目前預報路徑，可能正好位於發布海上颱風警報的邊緣，至於陸上颱風警報的機會則較低，雖直接侵襲台灣的可能性不高，但從周三晚間起一直到周六都會受到其外圍環流影響。

▼軒嵐諾登頂今年風王。 （圖／翻攝tropicaltidbits）

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（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳聖宇說，預估最快從周三晚間起到周四清晨之間，天氣就會開始受到軒嵐諾外圍環流的影響，目前軒嵐諾位於日本南方海面，正快速向西移動。

吳聖宇指出，軒嵐諾周三接近琉球附近海域的時候，有往西南偏轉走下墜球路線的趨勢；周四來到琉球那霸以南、台灣以東的海面，打轉之後再逐漸開始北上；周五、周六可能經過台灣東北方外海向北走；周日進入東海並且持續遠離。

▼最新氣象局風場預報動態模擬下周一颱風動向。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇分析，按照這樣的預報路徑來看，可能正好位於發布海上颱風警報的邊緣，是否會發布警報仍有待觀察，至於陸上颱風警報的機會則較低。

吳聖宇提醒，雖然這個颱風直接侵襲台灣的可能性不高，但外圍環流從周三晚間起一直到周六都會影響天氣，因是吹偏北風到東北風的關係，迎風面中部、北部、東北部地區有較高的降雨機率，尤其山區可能會有較大的累積雨量出現，沿海的風力也將明顯增強。

吳聖宇表示，颱風中心越接近東北部海面的話，影響的程度也會越大，最快可能要等到周日白天之後隨著颱風遠離，雨勢才會開始趨緩。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新7級風暴風圈侵襲率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

中央氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，預估軒嵐諾周四、周五來到琉球群島南方海面，因導引氣流不明顯，可能滯留一陣子，之後動向還要再觀察；以目前預報路徑，是不會發颱風警報，但若在琉球滯留時向西，就有發警報機會。

氣象局觀測，軒嵐諾今晨2時近中心最大風速每秒48公尺，已來到中颱上限。曾昭誠指出，它強度已比今年過去10個颱風還要強，預估今將轉強颱，還會持續增強。

曾昭誠指出，周四至周六颱風外圍環流加上東北風影響，北部、東北部有短暫陣雨，雨勢會滿持續，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢可能會比較大，北部高溫稍降到30-32度，東部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨。

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